Aunque Escamilla dijo comprender la molestia de los padres de Debanhi, se mostró molesto con la gente que piensa que los chistes provocan o normalizan la violencia.

“Hay gente muy pendej* que de corazón cree que por hacer un chiste de eso la gente va a decir: ‘Sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’. No, señores. La gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pendej**s existan o no esos chistes”, expresó.

Escamilla aclaró que sí considera que fue un chiste de “mal gusto” el que hizo Platanito, pero piensa que no por esto todos los comediantes deben dejar de hacer mofa sobre algunas situaciones o que el público deba “cancelar” a todos los cómicos que se burlen de temas delicados, pues “la comedia no imita la vida”.

“A mí sí me cag* la banda que, después de ahí, se suelte a ‘no, deben de quitar a todos los comediantes’. No, espérate, es un chiste, no te gustó, que es de mal gusto, que es ofensivo para los familiares de la muchacha, que es ofensivo para los familiares, a mí no me haría ni put* gracia si fuera familiar de ella, pero no podemos decir que nadie va a hacer chistes de nada. No, señor, la comedia imita a la vida, no al revés, eso hay que tenerlo bien claro”.

“No es como que los comediantes provocamos las desgracias, no, señor. Hacemos chistes de lo que sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de lo que vemos”.

Las declaraciones de Franco Escamilla avivaron aún más el debate en redes sociales sobre la “cancelación” de los comediantes por chistes de “humor negro”. Mientras algunos usuarios lo apoyaron, con comentarios como “Bien dicho Franco!” o “Es un chiste, relájense”, otros recalcaron que la violencia hacia las mujeres no solamente consiste en lo físico, pues también se puede encontrar en los discursos.

“No podemos normalizar eso y vayan con la bandera de es ‘comedia’”, “Siento que los comediantes como este señor y otros, tipo escorpión dorado, se excusan en su personaje”, “no es que un chiste vaya a incitar a alguien a matar, pero sí alimenta el discurso violento y la falta de empatía”, fueron algunos de los comentarios.