‘Fue hace 18 años’, AMLO justifica al embajador de EU, Ken Salazar, por votar a favor de armas en 2005

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este martes al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, al desestimar que hace 18 años haya votado, como senador en su país, en favor de una ley que protege a los fabricantes y vendedores de armas.

A pregunta sobre aquella participación de Salazar en 2005, que junto con otros ocho demócratas y más de 50 republicanos votaron a favor de la normativa, misma que el año pasado fue invocada por un juez de Boston para rechazar la demanda del gobierno mexicano contra los armeros y distribuidores, el mandatario mexicano destacó que “política es tiempo”.

TE PUEDE INTERESAR: EU desarrolla arma nuclear “22 veces peor que la bomba de Hiroshima”, advierten

Ante la insistencia, reafirmó: “Fue hace 18 años y política es tiempo. No es lo mismo lo que pasaba hace 18 años que lo que está pasando ahora. No podemos juzgar a la gente por lo que hicieron antes, hay quienes en menos tiempo se portaron o se manifestaron a favor del autoritarismo y luego cambiaron y son reconocidos por haber cambiado”.

Subrayó que la política “se hace con mujeres y hombres, no con santos; la política no es maniquea, no es de buenos y malos, la política tiene que ver con circunstancias”.

El titular del Ejecutivo federal dijo no conocer las circunstancias en las que se aprobó la ley en favor de las armeras en 2005, pero acotó: “han cambiado las circunstancias. Qué bueno que ahora el gobierno del presidente (Joe) Biden esté impulsando el control de la venta de armas en Estados Unidos”.

Recordó que las denuncias presentadas por su gobierno contra los fabricantes y distribuidores de armas no fueron rechazadas por la administración de Biden.

TE PUEDE INTERESAR: Condena Biden tiroteo en Maine y urge a republicanos prohibir armas de asalto

“Y ese gobierno está representado aquí por Ken Salazar, y él nunca ha expresado estar en contra de nuestra postura. Son circunstancias, no conozco cómo fue que se aprobó aquella ley de 2005. Ahora sí, me consta que cada vez que hay asesinatos de personas inocentes, en centros comerciales, incluso en escuelas, el presidente Biden se pronuncia por el control de las armas, esa es una postura muy clara y estamos por lo mismo”.

Con información de La Jornada