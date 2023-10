Ganar 125 mil pesos al mes en su primer trabajo, a lo que aspira estudiante del Tec de Monterrey

Nuevo León.- Un estudiante del Tec de Monterrey reveló que desea tener un sueldo de 125 mil pesos mensuales en su primer trabajo tras egresar de la carrera, situación que se volvió viral en redes sociales.

Fue a través de un video de un influencer llamado Soydavidhazouri en TikTok donde algunos jóvenes fueron cuestionados sobre la cantidad de dinero que esperan obtener al terminar sus estudios universitarios.

Algunos de ellos comentaron que quieren ganar mínimo 10 mil pesos mensuales, otros que, entre 40 mil a 60 mil, sin embargo, hubo quien dijo aspirar a 100 mil, incluso hasta 125 mil pesos.

Estos comentarios causaron un debate entre los internautas, pues consideran que algunos de los estudiantes se excedieron con el sueldo que desean, pues aseguran que está muy lejos de la realidad, debido a que en el país no son bien remunerados los empleos, sobre todo cuando alguien es recién egresado.

“¿Si saben lo que es “recién egresado”? ¿O les explico?”.



“Andan bien alucines los que dijeron más de 30k jajajajaj”.



“¡125, 000!!! Los primeros me dio mucha ternura su cifra”.



“Depende de la carrera, etc. pero sin palancas más de 30k y recién egresado ya es imposible”.



“Los espera un golpe de realidad, solo que no se agüiten y le den tiempo al tiempo para ganar lo que gustan”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, otros usuarios mencionaron que sí había una posibilidad de que ellos ganen esas cantidades debido a que son egresados del Tec de Monterrey, que a diferencia de los estudiantes de la UANL tienen mayores beneficios.

“Aunque no lo crean, las empresas tienen diferentes sueldos para los del tec y los de la uni pública”.



“En el TEC como el 60% salen con contactos o son familiares de empresarios, así que ellos sí pueden salir y ganar arriba de 50 al mes”.



“Muchos si no es que casi todos salen del tec con un CV superfuerte, para empezar ser egresado de ahí y las prácticas a veces en empresas en el extranjero”.

Cabe mencionar que recientemente también fueron entrevistados alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes a diferencia de los del Tec, ellos aspiraron a una cantidad mucho menor, tal es el caso de una joven que dijo aspirar a un sueldo de 5 mil pesos al mes, lo que generó comentarios de burla de los internautas.

¿CUÁL ES EL SUELDO DE UN EGRESADO EN MÉXICO?

El Inegi señala que quienes tienen un grado profesional completo o incompleto, hay una percepción promedio de 42 mil 962 pesos trimestrales (14 mil 320 pesos mensuales), una baja de 13.7 por ciento respecto a la encuesta de 2016.

Para el caso de los hombres hay un ingreso promedio de 49 mil 947 pesos cada trimestre (16 mil 649 pesos al mes), una baja de 16.2 por ciento en seis años.

Mientras, las mujeres con dicho grado escolar perciben hasta 35 mil 44 pesos cada tres meses (11 mil 814 pesos al mes), lo que representa una variación negativa de 8.1 por ciento.

Incluso en los rangos de escolaridad más altos, la brecha salarial de género es perceptible, según los resultados que arroja el organismo.

Mientras, para el caso de posgrado completo o incompleto, la percepción estimada en 2022 fue de 89 mil 986 pesos trimestrales, una baja de 34.1 por ciento respecto a las cifras de 2016.

Los hombres tienen un ingreso promedio de 106 mil 412 pesos, es decir, 43.3 por ciento menos que en los seis años previos; y las mujeres, de 73 mil 525 pesos, una baja de 3.9 por ciento.

