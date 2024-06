Gente ve ‘La Mañanera’ para obtener información que comparten medios: AMLO

López Obrador acusó a los medios de comunicación de no dar a conocer información como el precio de los alimentos o los combustibles, como sí ocurre en la conferencia.

El mandatario aseguró en su conferencia que mucha gente ve la “mañanera”, no porque militen o sean simpatizantes de la Cuarta Transformación, sino para conocer información que no se difunden en medios.

“Van a decir (los opositores) ‘¿Por qué en la mañanera se va da conocer del PREP?’ Porque necesitamos garantizar el derecho a la información. Es una de las cosas que se tiene que revisar hacia adelante: los medios de información, aunque parezca contradictorio, paradójico, no informan”, señaló el mandatario federal.

“Aquí se dan a conocer cosas que no se difunden en otros medios.”Solo por eso (sintonizan ‘La Mañanera’), o porque se difunden de manera parcial. Son noticias de un minuto”, afirmó.

“Entonces si la gente ve las mañaneras es para enterarse de muchas cosas. ¿En qué medio dan a conocer el precio de los alimentos, el precio del gas, de las gasolinas? ¿Qué eso no es noticia? No le importa eso a la gente? Si es la economía familiar, la economía popular, pero no hay nada los conductores de noticias más afamadas lo que ganan más dinero muchísimo dinero”, añadió.