Mantiene AMLO vallas metálicas por marcha del CNTE

López Obrador indicó que los opositores son muy primarios y obvios, por lo que se tiene que “actuar con las tres P: presencia, paciencia y prudencia; y con las tres C: cabeza, corazón y carácter.

VIOLENCIA NO ES LA RESPUESTA

En su conferencia de prensa el mandatario criticó que los maestros de la CNTE rompieran vidrios de Palacio Nacional con piedras, luego de un enfrentamiento con elementos de la policía de la Ciudad de México y les advirtió que este tipo de actos “no les ayuda”.

López Obrador cuestionó que este enfrentamiento ocurriera poco después de la mesa que encabezó con el magisterio disidente en Palacio Nacional para avanzar en las exigencias que tienen los maestros, afirmando que este encuentro hubo avances y terminaron bien.

“El que usa la violencia no es demócrata, el que apuesta a la violencia tampoco es de izquierda. Ayer lo que hicieron algunos maestros, y quién sabe si maestros, de tirar piedras aquí en Palacio, eso no les ayuda”, señaló el mandatario federal.

“Acababa yo de decirles, teníamos una reunión, muy buena con los dirigentes, una muy buen comunicación, avanzamos y terminamos bien, pero casi al mismo tiempo, como que había alguien ahí que no le gustó el que hubiésemos dialogado bien o una circunstancia no deliberada, pero estamos terminado, cuando de repente un grupo se mete por Corregidora y llegan a cortar pedazos de piedra, y a tirar piedras y a romper vidrios y no había ni policías”, agregó el presidente.

El jefe del Ejecutivo federal declaró que en su reunión con el gabinete de seguridad hizo un llamado al gobierno de la Ciudad de México para reforzar la seguridad en el exterior de Palacio Nacional.

“Hoy hasta hice un llamado de que pues cuiden porque es mejor prevenir que lamentar y después sí llegaron policías locales como 500, pero ya había pasado todo”, detalló.