Geraldine Ponce va por relección en Tepic, Nayarit; solicita licencia

Tepic, Nay. Geraldine Ponce solicitó licencia para separarse del cargo y buscar la relección de la alcaldía de Tepic por su partido Morena y sus aliados dejando en su lugar a la suplente Leticia Araiza Velasco.

Tras dos años de “haber transformado” el municipio, Geraldine dio cuenta de que el llegar a la alcaldía solo recibió deudas y subrayó dejar mas de 150 millones de pesos en las arcas municipales de esta capital, ademas de hacer un repaso de lo logrado en sus dos años y 5 meses en el cargo.

Desde el jueves la alcaldesa con licencia dejó el cargo y ahí sostuvo que las observaciones realizadas recientemente por la Auditoría Superior del Estado compete a la federación revisarlas en su mayoría y resaltó que sólo fueron dos que actualmente están siendo solventadas.

Dijo no tener temor del “fuego amigo” y señaló no ser la primera ocasión que “hemos sido víctimas de persecución política”, pues “hay instancias legales que rebasan lo que compete en el ámbito estatal” y hará uso de todos los instrumentos “para defendernos, no estamos solas, no estamos solos”.

“No tengo miedo a esto que enfrentamos, al contrario nos hace mas fuertes”, agregó, y destacó esperar el resultados de las encuestas de su partido.