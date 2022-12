Gloria Trevi demanda a Chumel Torres por hacer chiste sobre ella

El abogado de la cantante Gloria Trevi, Sergio Ramírez , confirmó que se iniciará un proceso en contra del youtuber Chumel Torres y otros dos comunicadores, de los cuales no reveló el nombre.

“Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA”, escribió Chumel Torres, relacionando a Trevi con la trata de personas que vivió junto a Sergio Andrade en los años dos mil, pero de lo cual fue absuelta luego de cuatro años en la cárcel.

El principal delito por el que su equipo legal acudió a las autoridades es el de daño moral, por lo que su caso será llevado en el área especializada de violencia de género. “Esta misma semana estaremos presentando demandas por daño a la moral, denuncias por cuestiones de violencia de género. Ha habido ataques fuertes a su persona que han dañado su patrimonio”, aseguró Ramírez.

“Con Chumel Torres hay una cuestión que deberá verse en los juzgados. Los ataques, sobre todo en cuestión de género que ha venido llevando y con las aseveraciones, las cuales no tienen un sustento legal, ni ningún sustento jurídico, ni personal, mediante los cuales pueda asegurar los hechos, ha lastimado gravemente la imagen pública y cuestiones emocionales y psicológicas de Gloria Trevi”, dijo el abogado.