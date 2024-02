Gobierno de Biden analizará investigación de México en caso de plantas de Coahuila de Fujikura Automotive

Pablo Franco, apoderado legal de la Liga Sindical Obrero Mexicana, dijo que ex trabajadores de Manufacturas VU no han podido colocarse en otras empresas debido a la existencia de las “listas negras” o porque les ponen como condición que se desafilien de la Liga.

Asimismo, desestimó las denuncias sobre la existencia de “listas negras” en la empresa para no contratar a ex empleados de Manufacturas VU, empresa que al igual que Fujikura fue denunciada bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC . Ante ello, EU revisará la resolución a la que llegó el País.

Aseguró que el caso de Fujikura debería de difundirse más, porque no solamente ha sido esta empresa que se ha negado a contratar a personal que formó parte de Manufacturas VU, sino que son otras.

”La empresa aceptó tomar algunas medidas de sensibilización hacia su personal para que no haya discriminación en contra de ex trabajadores de VU, sin embargo, no solo es esa empresa, son otras las que han discriminado a estos ex trabajadores”.

“Debe haber una difusión más amplia de las obligaciones de las empresas en materia de respeto a los derechos fundamentales”, consideró”.

Dijo que en esta difusión se deben involucrar los gobiernos estatal y municipal porque son los que dan protección a las empresas y no hay inspección laboral del trabajo que vele por los derechos colectivos de los trabajadores.

Además, dijo el abogado, se debe sancionar a las empresas que incurran en estos actos.

Entre las acciones que llevó a cabo la empresa es la publicación y difusión de una carta de compromiso de neutralidad en asuntos sindicales y un documento que define los lineamientos de conducta por parte del personal de Fujikura Automotive México.

También se reforzó la difusión de la política de la empresa sobre discriminación y acoso, y sobre igualdad de oportunidades. Por otro lado, la compañía capacitó a todas las personas trabajadoras de la planta sobre el contenido de la carta de neutralidad y los lineamientos de conducta.

Asimismo, la Secretaría del Trabajo capacitó a todas las personas trabajadoras de la planta sobre los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en México.

También capacitó a todo el personal de Recursos Humanos de Fujikura, en sus seis plantas ubicadas en el país, sobre los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva; Los delegados sindicales de Fujikura, de las cuatro plantas de Coahuila, también fueron capacitados sobre los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.

”A pesar de que no se encontraron elementos que prueban una denegación de derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva por parte de Fujikura, mediante dichas acciones la empresa mostró su compromiso por respetar estos derechos, mismas que fueron llevadas a cabo dentro de los 45 días posteriores a la solicitud de revisión”, dijeron las secretarías del Trabajo y de Economía.