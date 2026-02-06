Godoy solicita ‘cuidar’ a jóvenes MP y refuerza visitas a sedes de la FGR

QUERÉTARO, QRO.- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), pidió a los mandos que encabezan las sedes estatales de la institución que alienten y “cuiden a los jóvenes que ya fungen como Ministerio Público”, durante una visita a instalaciones ministeriales en Querétaro.

La FGR informó que el llamado se emitió en el marco de una gira de trabajo en la entidad, realizada como parte de una política de vinculación con el personal que labora en las distintas sedes del país.

De acuerdo con la dependencia, en Querétaro la fiscal “no solo escuchó de propia voz las asignaciones del personal de cada área, sino que además atendió las peticiones que le fueron planteadas a fin de mejorar las actividades en esta Fiscalía federal”.

En el recorrido, la institución indicó que Godoy Ramos reconoció la labor cotidiana del personal y les recordó que “es un honor trabajar por el país”.

También los exhortó a estrechar la comunicación para mejorar la dinámica de trabajo, según el reporte difundido por la Fiscalía.

La FGR señaló que la titular ha visitado diversas representaciones desde que asumió el cargo el pasado 3 de diciembre, en una serie de encuentros con equipos operativos y administrativos.