Conade incrementa becas a deportistas: pasan de 9 mil a 26 mil pesos con Rommel Pacheco
Un reportaje realizado por Milenio revela que los apoyos económicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte aumentaron de forma significativa tras el cambio de administración
Las becas mensuales que otorga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a los atletas mexicanos han tenido un incremento importante desde la llegada de Rommel Pacheco como titular del organismo, comparado con los montos que regían durante la gestión de Ana Gabriela Guevara.
De acuerdo con un reportaje de Milenio-La Afición, consultado a través de transparencia, las nuevas reglas de operación impulsadas por Pacheco establecen incrementos sustanciales en los tabuladores de becas para los deportistas con base en sus resultados internacionales.
Bajo la administración anterior, encabezada por Ana Gabriela Guevara, los atletas que no alcanzaban posiciones destacadas en eventos como los Juegos Olímpicos veían sus apoyos reducidos a cifras bajas (como 6 mil pesos mensuales para quienes quedaban fuera del top 16).
Con la administración de Rommel Pacheco, el monto para los atletas clasificados en los lugares más competitivos se elevó significativamente: por ejemplo, el puesto 16 en los Juegos Olímpicos otorga ahora una beca de 26 mil pesos mensuales, un incremento considerable respecto a los aproximadamente 9 mil pesos que se otorgaban con el sistema anterior durante la gestión de Guevara.
Además, la beca mínima general para los deportistas que participan en eventos internacionales se fijó en 15 mil pesos mensuales, evitando reducciones drásticas para quienes no entran en el top 16, como sí ocurría antes.
El cambio de tabuladores también aplica a otros rangos de resultado y disciplinas, como en los eventos de Campeonato Mundial y Juegos Panamericanos, donde los apoyos económicos se ajustaron con base a posiciones de desempeño.
Las modificaciones impulsadas por Pacheco han sido presentadas como parte de un esfuerzo por ofrecer un esquema más claro, escalonado y sustentable de apoyo económico para los atletas mexicanos de alto rendimiento, con la intención de motivarlos y evitar cortes severos en sus recursos.