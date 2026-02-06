Conade incrementa becas a deportistas: pasan de 9 mil a 26 mil pesos con Rommel Pacheco

Las becas mensuales que otorga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a los atletas mexicanos han tenido un incremento importante desde la llegada de Rommel Pacheco como titular del organismo, comparado con los montos que regían durante la gestión de Ana Gabriela Guevara.

De acuerdo con un reportaje de Milenio-La Afición, consultado a través de transparencia, las nuevas reglas de operación impulsadas por Pacheco establecen incrementos sustanciales en los tabuladores de becas para los deportistas con base en sus resultados internacionales.

Bajo la administración anterior, encabezada por Ana Gabriela Guevara, los atletas que no alcanzaban posiciones destacadas en eventos como los Juegos Olímpicos veían sus apoyos reducidos a cifras bajas (como 6 mil pesos mensuales para quienes quedaban fuera del top 16).

