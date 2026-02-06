Conade incrementa becas a deportistas: pasan de 9 mil a 26 mil pesos con Rommel Pacheco

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 6 febrero 2026
    Conade incrementa becas a deportistas: pasan de 9 mil a 26 mil pesos con Rommel Pacheco
    Con la llegada de Rommel Pacheco a la Conade, las becas para atletas de alto rendimiento subieron hasta 26 mil pesos mensuales, casi el triple de lo que se entregaba en la administración anterior. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Becas
Gobierno

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ana Guevara
Rommel Pacheco

Organizaciones


CONADE

Un reportaje realizado por Milenio revela que los apoyos económicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte aumentaron de forma significativa tras el cambio de administración

Las becas mensuales que otorga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a los atletas mexicanos han tenido un incremento importante desde la llegada de Rommel Pacheco como titular del organismo, comparado con los montos que regían durante la gestión de Ana Gabriela Guevara.

De acuerdo con un reportaje de Milenio-La Afición, consultado a través de transparencia, las nuevas reglas de operación impulsadas por Pacheco establecen incrementos sustanciales en los tabuladores de becas para los deportistas con base en sus resultados internacionales.

Bajo la administración anterior, encabezada por Ana Gabriela Guevara, los atletas que no alcanzaban posiciones destacadas en eventos como los Juegos Olímpicos veían sus apoyos reducidos a cifras bajas (como 6 mil pesos mensuales para quienes quedaban fuera del top 16).

TE PUEDE INTERESAR: FIFA autoriza que Álvaro Fidalgo sea elegible para representar a México rumbo al Mundial 2026

Con la administración de Rommel Pacheco, el monto para los atletas clasificados en los lugares más competitivos se elevó significativamente: por ejemplo, el puesto 16 en los Juegos Olímpicos otorga ahora una beca de 26 mil pesos mensuales, un incremento considerable respecto a los aproximadamente 9 mil pesos que se otorgaban con el sistema anterior durante la gestión de Guevara.

Además, la beca mínima general para los deportistas que participan en eventos internacionales se fijó en 15 mil pesos mensuales, evitando reducciones drásticas para quienes no entran en el top 16, como sí ocurría antes.

El cambio de tabuladores también aplica a otros rangos de resultado y disciplinas, como en los eventos de Campeonato Mundial y Juegos Panamericanos, donde los apoyos económicos se ajustaron con base a posiciones de desempeño.

$!Esta es el tabulador que Milenio manejó en su reportaje en torno a la comparativa entre Guevara y Pacheco.
Esta es el tabulador que Milenio manejó en su reportaje en torno a la comparativa entre Guevara y Pacheco. FOTO: LA AFICIÓN/MILENIO

Las modificaciones impulsadas por Pacheco han sido presentadas como parte de un esfuerzo por ofrecer un esquema más claro, escalonado y sustentable de apoyo económico para los atletas mexicanos de alto rendimiento, con la intención de motivarlos y evitar cortes severos en sus recursos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Gobierno

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ana Guevara
Rommel Pacheco

Organizaciones


CONADE

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
Como resultado de mayores apoyos a Pemex, la Secretaría de Energía sobrepasó su presupuesto en 189 por ciento, equivalente a 262.4 mil millones de pesos.

Gobierno de Sheinbaum privilegia a Pemex e impide que se controle el déficit
Debut. El exintegrante de One Direction se presentará por primera vez en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

¿Vas a ir? Confirma Zayn Malik tres conciertos en México y uno será en Monterrey
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

CURP Biométrica en 2026... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
Este pequeño molusco, aunque visualmente impactante, posee un mecanismo de defensa capaz de infligir heridas severas a quienes intentan manipularlo.

Dragón Azul aparece en playas de México... ¿qué es y porqué es tan peligroso tocarlo?
Talento. Las integrantes de Blackpink continúan diversificando su carrera entre la música, las giras internacionales y la actuación.

¡Ganando como siempre! Lisa y Jisoo expanden su carrera actoral con nuevos proyectos originales de Netflix
En el antecedente más reciente entre Santos Laguna y Tigres en el Apertura 2025, los felinos se impusieron 1-0 en el Estadio TSM Corona de Torreón con gol de Ángel Correa al minuto 55.

Tigres vs Santos: previa del duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX