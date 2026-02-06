Cae ‘El Flaco’, operador de ‘Los Salazar’ del Cártel de Sinaloa, junto a 29 cómplices: Harfuch
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Autoridades federales y estatales detuvieron a 30 personas en Querétaro tras un operativo de cuatro meses, informó Omar García Harfuch
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 30 personas en el estado de Querétaro, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales. Entre los detenidos se encuentra Diego “N”, alias “El Flaco”, identificado como operador de la organización “Los Salazar”, grupo afín al Cártel de Sinaloa.
El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde el funcionario detalló que la operación fue resultado de una investigación de cuatro meses. En su mensaje, García Harfuch explicó que “con información obtenida por la Unidad de Inteligencia Naval se inició una investigación de 4 meses que incluyeron análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles”, lo que permitió la ejecución de 12 cateos simultáneos en la entidad.
TE PUEDE INTERESAR: FGR documenta presunta red de secuestro y extorsión ligada al CJNG y al alcalde de Tequila
DETENCIÓN DE ‘EL FLACO’ FUE POSIBLE TRAS INVESTIGACIÓN DE 4 MESES
De acuerdo con el titular de la SSPC, en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, así como autoridades de seguridad y procuración de justicia del estado de Querétaro.
En el mismo mensaje, el secretario señaló que durante los cateos fueron detenidas 30 personas, “entre ellas Diego ‘N’, alias ‘El Flaco’, operador de la organización ‘Los Salazar’, afín al Cártel de Sinaloa”. Asimismo, indicó que el detenido “coordinaba la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento”.
SSPC DETALLA OPERATIVO QUE PERMITIÓ LA DETENCIÓN DE 30 PERSONAS LIGADAS CON EL CRIMEN ORGANIZADO
En un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana amplió la información sobre las acciones que derivaron en las detenciones. La dependencia señaló que los operativos se llevaron a cabo “derivado de meses de trabajos de investigación para detener a generadores de violencia en el estado de Querétaro”, a través de labores encabezadas por el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con fuerzas federales y estatales.
Según el documento, las autoridades realizaron recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles que permitieron recabar datos de prueba suficientes, con los cuales un juez de control otorgó las órdenes de cateo necesarias para intervenir diversos domicilios en la capital del estado.
EJECUTAN 12 ÓRDENES DE CATEO; ASEGURAN ARMAS, DROGAS, EQUIPO Y DINERO
Durante el operativo interinstitucional, se ejecutaron 12 órdenes de cateo en distintos inmuebles de la capital queretana. Como resultado, fueron detenidas 21 personas del sexo masculino y nueve mujeres, entre ellas quien fue identificado como uno de los principales operadores de la célula criminal.
En los domicilios intervenidos, las autoridades aseguraron:
- Armas de fuego
- Cartuchos útiles
- Dosis de droga
- Dinero en efectivo
- Vehículos
- Equipos de telefonía
- Dispositivos de almacenamiento de información
TE PUEDE INTERESAR: Operación enjambre: Dan 40 años de prisión a ex comisionado de Seguridad de Nicolás Romero por homicidio
La SSPC informó que, tras las detenciones, a las personas involucradas se les hicieron de su conocimiento sus derechos de ley y fueron puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados, para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.
El comunicado oficial precisó que los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo policial, mientras continúan las investigaciones relacionadas con las actividades de la célula criminal desarticulada.
Las autoridades federales y estatales no detallaron si se prevén nuevas acciones derivadas de este operativo, ni si existen más órdenes de aprehensión relacionadas con el mismo grupo delictivo.