Cae ‘El Flaco’, operador de ‘Los Salazar’ del Cártel de Sinaloa, junto a 29 cómplices: Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 30 personas en el estado de Querétaro, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales. Entre los detenidos se encuentra Diego “N”, alias “El Flaco”, identificado como operador de la organización “Los Salazar”, grupo afín al Cártel de Sinaloa.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde el funcionario detalló que la operación fue resultado de una investigación de cuatro meses. En su mensaje, García Harfuch explicó que “con información obtenida por la Unidad de Inteligencia Naval se inició una investigación de 4 meses que incluyeron análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles”, lo que permitió la ejecución de 12 cateos simultáneos en la entidad.

DETENCIÓN DE ‘EL FLACO’ FUE POSIBLE TRAS INVESTIGACIÓN DE 4 MESES

De acuerdo con el titular de la SSPC, en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, así como autoridades de seguridad y procuración de justicia del estado de Querétaro.

En el mismo mensaje, el secretario señaló que durante los cateos fueron detenidas 30 personas, “entre ellas Diego ‘N’, alias ‘El Flaco’, operador de la organización ‘Los Salazar’, afín al Cártel de Sinaloa”. Asimismo, indicó que el detenido “coordinaba la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento”.