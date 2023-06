¿Golpe de calor en tu mascota?... Qué hacer y cómo identificarlo

Las mascotas proporcionan compañía, afecto y protección. Pueden convertirse en compañeros de juego, formándose vínculos afectivos únicos entre personas y animales, vínculos que terminan siendo esenciales en sus vidas.

Estos amigos peludos se han convertido en integrantes del hogar y como parte de la familia, procurar su cuidado, alimentación, recreación y salud es responsabilidad de sus dueños.

TE PUEDE INTERESAR | Saltillo: A las mascotas también les puede dar golpe de calor, ¡cuídalas!

Y sobre la salud, al igual que a los humanos, los perros y gatos pueden sufrir de un golpe de calor.

Los perros no sudan como lo hacemos las personas y su sistema de termorregulación es diferente al nuestro. Jadear es su principal mecanismo natural para controlar la temperatura corporal. Sería el equivalente a nuestro sudor. Sin embargo, cuando hace demasiado calor en el ambiente, el jadeo no es suficiente para refrescar al perro y puede sufrir un golpe de calor o hipertermia. En verano, hay que tener especial cuidado.

Un golpe de calor en una mascota puede ser una situación muy peligrosa y potencialmente mortal. Los perros y gatos son especialmente susceptibles a los golpes de calor debido a que no pueden regular su temperatura corporal tan eficientemente como los humanos.

Síntomas de un golpe de calor en mascotas

Los síntomas de un golpe de calor en mascotas pueden variar, pero aquí hay algunos signos comunes a los que debes prestar atención:

Jadeo excesivo: El jadeo es la forma en que los perros y algunos gatos regulan su temperatura corporal. Sin embargo, durante un golpe de calor, el jadeo puede volverse más intenso y prolongado.

Respiración rápida y superficial: Una mascota afectada por un golpe de calor puede respirar rápidamente y de manera superficial. Puedes notar un aumento en la frecuencia respiratoria de tu mascota.

Letargo y debilidad: La mascota puede parecer cansada, apática o menos enérgica de lo habitual. Puede mostrar debilidad y tener dificultad para mantenerse de pie.

Vómitos y diarrea: Algunas mascotas pueden vomitar o tener diarrea como resultado de un golpe de calor. Estos síntomas pueden estar acompañados de deshidratación.

Salivación excesiva: Notarás que tu mascota babea más de lo normal. La saliva puede ser espesa y pegajosa.

Encías rojas o pálidas: Las encías de tu mascota pueden cambiar de color. Pueden verse rojas o pálidas en lugar de un color rosa saludable.

Colapso: En casos más graves, una mascota puede colapsar o tener convulsiones. Esto indica una situación de emergencia y se requiere atención veterinaria inmediata.

¿Qué hago si mi mascota tiene golpe de calor?

Si sospechas que tu mascota está sufriendo un golpe de calor, es importante actuar de inmediato para brindarle ayuda. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Muévelo a un lugar fresco: Lleva a tu mascota a un lugar sombreado y fresco lo más rápido posible. Puede ser dentro de tu hogar con aire acondicionado o a una habitación con ventiladores. Evita las áreas calurosas y con exposición directa al sol.

Enfría a tu mascota: Moja a tu mascota con agua fresca (no fría) utilizando una manguera de jardín, una esponja o toallas mojadas. Concentra especialmente en áreas como la cabeza, el cuello, la barriga y las patas. Esto ayudará a reducir su temperatura corporal. No uses agua helada o hielo, ya que esto puede causar una respuesta de vasoconstricción y dificultar la disipación del calor.

Ventilación: Coloca un ventilador cerca de tu mascota para ayudar a enfriar el aire y promover la evaporación del agua en su pelaje mojado. Esto ayudará a bajar la temperatura corporal.

Ofrece agua fresca: Pon a disposición de tu mascota agua fresca y limpia para beber. Sin embargo, no la fuerces a beber grandes cantidades rápidamente, ya que esto puede empeorar la situación. Puedes darle pequeñas cantidades de agua a intervalos regulares.

Contacta a un veterinario: Llama a tu veterinario de inmediato para informarles sobre la situación y seguir sus instrucciones. El golpe de calor puede ser una emergencia médica y tu mascota necesitará atención veterinaria lo antes posible. El veterinario podrá proporcionarte orientación adicional y determinar si es necesario llevar a tu mascota a la clínica para un tratamiento adecuado.

Es importante recordar que los golpes de calor pueden ser extremadamente peligrosos para las mascotas y, en algunos casos, pueden ser mortales. La prevención es fundamental, evitando exponer a tu mascota a condiciones de calor intenso y asegurándote de que siempre tenga acceso a sombra y agua fresca. Siempre es mejor prevenir los golpes de calor en lugar de tener que tratarlos en el momento.