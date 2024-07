‘Ha sido una hazaña’... AMLO celebra los seis años de su triunfo electoral en 2018

“Estoy por terminar, en tres meses concluyo, entrego la banda presidencial y me siento muy contento. Ya voy a poder decir misión cumplida y, entre otras cosas, me siento contento porque está garantizado el relevo con una mujer llena de convicciones, de experiencia, una mujer honesta por primera vez en la historia de nuestro país, va a ser una mujer la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y esto garantiza que no va a haber retrocesos, sino que va a continuar el desarrollo de nuestro país con progreso y justicia, crecimiento y bienestar, las dos cosas”, dijo.

Recordó que el movimiento de la Cuarta Transformación que inició con su gobierno ha sido impulsado por millones de mexicanos por varios años:

“Es un movimiento que se hizo desde abajo, entre todas y todos y hace seis años después de fraudes y varios intentos se logró el triunfo del movimiento de transformación y llegamos a la Presidencia. Estamos muy contentos porque además, hace un mes se volvió a triunfar, se ratificó el apoyo del pueblo para que continúe la transformación”.

Después presentó una gráfica sobre el crecimiento que ha tenido su movimiento en el Poder legislativo, además de en los municipios y gubernaturas que tienen Morena y los partidos aliados y concluyó con un aplauso a las mujeres que gobernarán a partir de 2024.

BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER RECUERDA TRIUNFO DE AMLO EN 2018 CON ROMÁNTICO MENSAJE: “ACOMPAÑARLO ME LLENA DE ORGULLO”

Beatriz Gutiérrez Müller, escritora e investigadora, compartió una fotografía en sus redes sociales donde aparece con el presidente Andrés Manuel López Obrador para celebrar que hoy pero de hace seis años ganó los comicios federales y posteriormente inició su proyecto de gobierno.

La fotografía fue tomada en 2010, recuerda la esposa del presidente López Obrador, ocho años atrás de aquel triunfo en las elecciones federales de 2018. En la descripción de la publicación aseguró que hoy están de festejo por aquel hecho que ha marcado la historia del país derivado a que llegó a la presidencia un político de izquierda después de tantos años de que partidos de derecha fueran mandatarios federales.

“Estamos de festejo pues hoy se cumplen seis años del día en que la mayoría del pueblo mexicano decidió; seis años en donde fueron más los votos a su favor que las acciones de los ‘mapaches electorales, acostumbrados a hacer su alquimia para imponer a autoridades a su antojo. Fue, es y será un triunfo de la democracia”, escribió.