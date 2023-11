Habrán más renuncias al PRI, afirma Osorio Chong

El senador Miguel Angel Osorio Chong advirtió que habrá más renuncias de militantes al Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras la salida de Adrián Rubalcava, actual alcalde de Cuajimalpa en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, Osorio Chong, quien renunció al PRI en julio de este año, advirtió que muchos más militantes abandonarán el partido y culpó a la dirigencia, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas.

“Las miles de renuncias al PRI no son en vano y veremos muchas más, porque no se puede hacer buena política ni partido o construir propuestas de gobierno teniendo una dirigencia que busca someter, callar reclamos e ignorar a quien piensa distinto”, señaló el ex secretario de Gobernación durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Adrián Rubalcava anunció ayer su renuncia al PRI, luego de que fuera descartado para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con el Frente Amplio por México.

El alcalde expuso cómo resultó el proceso interno del PRI para la jefatura de gobierno capitalino, en el que se garantizaba que “en la Alianza habría democracia y no está sucediendo“.

Alegó que esperaba un proceso que le permitiera competir “y eso no sucedió. Es una falta de respeto y compromiso”.

Dijo que fue a través de un mensaje en WhatsApp que el dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, le informó que no podría seguir luchando por la jefatura capitalina, porque el partido encabezará los trabajos del Frente por la CDMX.

El pasado 13 de julio un grupo de senadores, exfuncionarios y exgobernadores de alto perfil anunciaron su renuncia oficial al PRI, al tiempo que iniciaron su propio movimiento llamado Congruencia por México.

En una conferencia de prensa, liderados por Miguel Ángel Osorio Chong, presentaron su renuncia al partido el exgobernador del Estado de México Eruviel Ávila, así como las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga, por diferencias con la dirigencia del partido.

Posteriormente, el 6 de octubre pasado, el PRI anunció su expulsión, al considerar que habían incurrido en actos de “deslealtad” al partido.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue enfático al abordar la deslealtad dentro del partido.

Destacó que “la lealtad es una decisión, la lealtad no se impone por la fuerza; ser leal es una elección que solo la gente con coraje, con valor y con carácter puede realizar”.

