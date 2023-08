‘Hasta que lo mate’, mujer asesina a perrito de la calle con ayuda de su Husky (video)

Por medio de su cuenta de Instagram, la mujer identificada como Daniela Bono mostró imágenes y videos del momento en el que otra persona, quien dijo responde al nombre de Irlanda Berenice Hernández Saeb , asesina a otro perrito, con ayuda de otro can, de raza Husky .

Tal fue el caso de una mujer que, por medio de redes sociales, dio a conocer cómo otra persona hizo que uno de sus perros asesinara a otro can, sin que pudiera defenderse.

En un segundo video se muestra el momento en el que vecinos salieron a separar a los animales; sin embargo, la dueña del Husky no lo permite y dice que lo atacará “hasta que lo mate”.

Incluso, la autora del post señaló en su publicación que la agresora le preguntó si el perro era de ella, pues quería que su mascota siguiera atacándolo, esto a pesar de que el perro ya estaba “casi muerto”.

Cuando por fin soltaron al animal, y se trató de auxiliarlo, ya había muerto.

La mujer que subió la publicación acusó que unos minutos después de lo sucedido, cuando ya se encontraba en su hogar, la dueña del Husky fue a tocar a su casa para pedirle que borrara los videos y fotografías que había tomado del momento en que ella y su perro atacan al otro can.

“Claramente, yo me negué y empezó con amenazas verbales diciéndome que me iba a matar y que si no lo hacía ella, lo hacía su perro y prosiguió a aventarme a su perro y golpearme”, explicó en su publicación la mujer.