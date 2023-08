‘Hay alguien detrás de él’... Mamá de Milagros Monserrat sospecha de segundo implicado en el feminicidio de su hija

Gran conmoción causó el caso del feminicidio de Milagros Monserrat, quien al dirigirse a su trabajo en León, Guanajuato, fue interceptada por un sujeto identificado como Miguel ‘N’ el cual la apuñaló en varias ocasiones, provocando su muerte al desangrarse en la vía pública.

Tras su captura, familiares y amigos exigieron justicia durante una marcha por el asesinato de Milagros, la cual fue encabezada por la mamá de la víctima.

Érika, hermana de Monserrat, de siete en total, precisó que no ha querido ver el video del ataque a su hermana: “Sí me han platicado que el video está muy fuerte, yo no lo he visto, no tengo el corazón para verlo, sólo me lo han platicado y aún así se me apachurra el corazón”, dijo y también se dijo apoyada por la pronta respuesta de las autoridades.

Érika agradeció el apoyo de la ciudadanía, que proporcionaron datos para que se pudiera dar con el paradero de Miguel “N”, imputado este 14 de agosto por el delito de feminicidio.

SOSPECHAN DE SEGUNDO IMPLICADO

La madre de Milagros Monserrat, Ernestina Meza, dijo tener sospechas acerca de que en el asesinato de su hija participó una segunda persona, pues señaló que en el video del ataque se puede ver cómo Miguel “N” recibió una llamada antes de seguir y apuñalar a la mujer de 40 años dos cuadras después de que salió de su domicilio.

“Fue a dos cuadras de mi casa, ella iba a trabajar, pero ya la estaba esperando; antes de que le hiciera esto él recibió una llamada, se ve en el video como diciéndole que allí iba. Hay alguien atrás de él”, dijo la señora Meza a El Universal.

Al darle el último adiós a Milagros Monserrat, una tía de la víctima también comentó que está escéptica ante el supuesto arrepentimiento que dijo tener Miguel “N”, al asegurar que se trata de una persona sin sentimientos que no muestra remordimientos.

MARCHAN EN GUANAJUATO PARA EXIGIR JUSTICIA

Familiares, vecinos, amigos y colectivos feministas realizaron una marcha el domingo 13 de agosto desde el Arco de la Calzada hasta el Centro Histórico de León, Guanajuato, para exigir justicia por el feminicidio de Milagros Monserrat, así como la pena máxima para el asesino de su hija.

Durante la marcha los asistentes gritaron consignas como “¡No fue asalto, fue asesinato!, ¡No estamos todas, nos falta Milagros!, ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, entre otras.

“Nos sentimos mal...nos da un poco de alivio saber que el homicida de Milagros ya está detenido, ahora queremos que nos ayuden a seguir difundiendo porque queremos que el delito sea catalogado como feminicidio y le den la pena máxima a Miguel”, dijo una de las hermanas de la familia Meza.

Por su parte, Ernestina Meza también hizo una petición al juez que lleva el caso para que haga bien su trabajo e indicó que gracias al apoyo que ha recibido de la ciudadanía no se siente sola.

Este domingo la Fiscalía General del Estado de Guanajuato imputó a Miguel de Jesús “N” por el feminicidio en agravio de Milagros Monserrat Meza, asesinada a puñaladas el pasado 10 de agosto.

La Fiscalía informó a través de un comunicado que el presunto responsable quedará en prisión preventiva como medida cautelar, mientras se lleva a cabo la segunda audiencia en donde se decidirá si es vinculado a proceso y que está programada para el próximo viernes 18 de agosto.

Cabe apuntar que de acuerdo con el Código Penal de la entidad, si el presunto responsable llega a ser juzgado por feminicidio éste podría pasar de 30 a 60 años de prisión, además de tener que pagar de trescientos a seiscientos días de multa.

La condena además podría incrementarse todavía más, pues cabe recordar que en el momento de su detención Miguel “N” poseía dosis de una droga conocida como “cristal”.