‘Hay una consejera del INE que está a favor del bloque conservador y en contra de nosotros y es capaz de mentir’: AMLO

En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador mencionó que en el INE hay una consejera que está a favor del bloque conservador y está abiertamente en contra de la 4T.

“Ha llegado a tergiversar lo que aquí decimos sin escrúpulos morales es capaz de mentir y así muchos”, expresó.

Declaró que la gente que se atreve a eso, no tiene principios, no tiene ideales, la política es un imperativo ético, no es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole.