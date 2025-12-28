Hechos violentos en Culiacán dejan víctimas mortales, un herido y daños por incendios

CULIACÁN, SIN.- La violencia se registró en distintos puntos de Culiacán, donde se reportaron personas privadas de la vida, entre ellas una mujer, además de un joven motociclista herido por impactos de bala y un inmueble atacado e incendiado, de acuerdo con reportes de autoridades y cuerpos de auxilio.

En la avenida Insurgentes, a dos calles del Palacio de Gobierno, el conductor de un vehículo Kia color tinto fue atacado a balazos por desconocidos. La víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció; fue identificada como el exexpolicía municipal de Culiacán Miguel “N”, de 55 años.

En otro hecho, Cristian Guadalupe “N”, de 21 años, vecino de la sindicatura de Culiacancito, fue atacado por hombres armados que lo interceptaron en calles del fraccionamiento Valle Alto mientras conducía una motocicleta; iba acompañado de otra persona no identificada.

Asimismo, sobre el boulevard Álvaro Portillo, autoridades fueron alertadas de que un motociclista había sido agredido con armas de fuego. Al arribar los cuerpos de auxilio se confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.

En un predio de siembras agrícolas, en la sindicatura de Aguaruto, fue localizado el cuerpo de una mujer con múltiples impactos de bala. Cerca del sitio se encontró una identificación a nombre de Nicolasa “N”, de 48 años, sin que hasta el momento se confirme oficialmente su identidad.

Otro ataque fue reportado cerca del libramiento sur de la carretera estatal Benito Juárez, donde una persona joven que viajaba en motocicleta fue víctima de un atentado a balazos y murió en el lugar; su acompañante resultó ileso, según los reportes.

Además, casi frente a una de las entradas del complejo habitacional La Primavera, servicios de emergencia atendieron el reporte de una persona herida de bala; sin embargo, al llegar confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En la colonia San Rafael, hombres armados dispararon contra dos negocios inactivos —un lavado de autos y un local de venta de llantas— ubicados en una bodega. Posteriormente, los presuntos responsables regresaron e incendiaron los inmuebles, lo que provocó daños materiales; al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y el Ejército, sin reporte de personas lesionadas. Con información de El Universal