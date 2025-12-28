Hechos violentos en Culiacán dejan víctimas mortales, un herido y daños por incendios

Noticias
/ 28 diciembre 2025
    Hechos violentos en Culiacán dejan víctimas mortales, un herido y daños por incendios
    Al arribar los cuerpos de auxilio se confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Narcoviolencia

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


Sspc

Autoridades atendieron reportes de agresiones con armas de fuego en diferentes zonas, incluidos ataques a motociclistas y el hallazgo de una mujer sin vida

CULIACÁN, SIN.- La violencia se registró en distintos puntos de Culiacán, donde se reportaron personas privadas de la vida, entre ellas una mujer, además de un joven motociclista herido por impactos de bala y un inmueble atacado e incendiado, de acuerdo con reportes de autoridades y cuerpos de auxilio.

En la avenida Insurgentes, a dos calles del Palacio de Gobierno, el conductor de un vehículo Kia color tinto fue atacado a balazos por desconocidos. La víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció; fue identificada como el exexpolicía municipal de Culiacán Miguel “N”, de 55 años.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ser mujer en México es un riesgo’: Viggiano exige acciones y acusa recortes a refugios

En otro hecho, Cristian Guadalupe “N”, de 21 años, vecino de la sindicatura de Culiacancito, fue atacado por hombres armados que lo interceptaron en calles del fraccionamiento Valle Alto mientras conducía una motocicleta; iba acompañado de otra persona no identificada.

Asimismo, sobre el boulevard Álvaro Portillo, autoridades fueron alertadas de que un motociclista había sido agredido con armas de fuego. Al arribar los cuerpos de auxilio se confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.

TE PUEDE INTERESAR: 17 presuntos miembros del crimen organizado son vinculados, en Nuevo León

En un predio de siembras agrícolas, en la sindicatura de Aguaruto, fue localizado el cuerpo de una mujer con múltiples impactos de bala. Cerca del sitio se encontró una identificación a nombre de Nicolasa “N”, de 48 años, sin que hasta el momento se confirme oficialmente su identidad.

Otro ataque fue reportado cerca del libramiento sur de la carretera estatal Benito Juárez, donde una persona joven que viajaba en motocicleta fue víctima de un atentado a balazos y murió en el lugar; su acompañante resultó ileso, según los reportes.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum contrasta el Parque Lago de Texcoco con el NAICM y lo califica de inviable

Además, casi frente a una de las entradas del complejo habitacional La Primavera, servicios de emergencia atendieron el reporte de una persona herida de bala; sin embargo, al llegar confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En la colonia San Rafael, hombres armados dispararon contra dos negocios inactivos —un lavado de autos y un local de venta de llantas— ubicados en una bodega. Posteriormente, los presuntos responsables regresaron e incendiaron los inmuebles, lo que provocó daños materiales; al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y el Ejército, sin reporte de personas lesionadas. Con información de El Universal

Temas


Narcoviolencia

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


Sspc

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El senador insistió en que el campo requiere medidas concretas y reiteró su llamado a atender el problema.

‘Crisis silenciosa’ en el campo: PRI advierte golpe millonario por cierre de exportación de ganado
Si bien las exportaciones mexicanas han aumentado en este año, el sector automotriz es uno de los que más han resentido los aranceles con una baja.

México, el gran ‘ganón’ con los aranceles impuestos de Donald Trump: WSJ
Raúl Meza Abonce, el joven detenido y torturado el pasado 2 de noviembre durante una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo en Morelia, Michoacán, fue liberado este sábado.

Raúl Meza, detenido durante protestas por Carlos Manzo en Morelia, es liberado
Angela Halili, de 29 años, a la derecha y presentadora del podcast cristiano “Girls Gone Bible” reza con una seguidora durante una presentación en vivo de su programa el 14 de noviembre de 2025, en Atlanta.

Influencers enseñan cristianismo en línea, y los jóvenes los escuchan

El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Estas son las doce noticias más importantes del año 2025 en el mundo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de la UE en Bruselas, el viernes 19 de diciembre de 2025.

Este es el mapa de riesgos en la UE para 2026 entre sabotajes, paz favorable a Rusia y ruptura con EU
El espacio también contará con una casa club, que estará ubicada donde actualmente funciona la Biblioteca Pública del Estado de Coahuila.

Campo de Golf en la Alameda, ruta gratuita llega de Saltillo a NL y mundial gratis para saltillenses
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro