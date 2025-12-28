Sheinbaum contrasta el Parque Lago de Texcoco con el NAICM y lo califica de inviable

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Parque Ecológico Lago de Texcoco es actualmente un área natural protegida de 14 mil hectáreas, y no “un aeropuerto inviable” que, sostuvo, “se iba a hundir”.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal invitó a la población a conocer las actividades deportivas que se realizan en el parque, ubicado en el oriente del Valle de México.

En las imágenes, Sheinbaum aparece acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante un recorrido por instalaciones y espacios destinados al deporte y la recreación.

La Presidenta indicó que el parque cuenta con zonas de agua y áreas habilitadas para practicar beisbol, futbol y futbol americano, además de un gimnasio que, señaló, ya puede utilizarse.

Sheinbaum sostuvo que, en el lugar donde se proyectó construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se optó por desarrollar un parque ecológico con espacios públicos.