Sheinbaum contrasta el Parque Lago de Texcoco con el NAICM y lo califica de inviable
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
En un video difundido en redes sociales, la mandataria recorrió el sitio junto a la gobernadora Delfina Gómez e invitó a conocer espacios deportivos y de recreación en la zona
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Parque Ecológico Lago de Texcoco es actualmente un área natural protegida de 14 mil hectáreas, y no “un aeropuerto inviable” que, sostuvo, “se iba a hundir”.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal invitó a la población a conocer las actividades deportivas que se realizan en el parque, ubicado en el oriente del Valle de México.
TE PUEDE INTERESAR: Baja la cantidad de migrantes ahogados en el Río Bravo
En las imágenes, Sheinbaum aparece acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante un recorrido por instalaciones y espacios destinados al deporte y la recreación.
La Presidenta indicó que el parque cuenta con zonas de agua y áreas habilitadas para practicar beisbol, futbol y futbol americano, además de un gimnasio que, señaló, ya puede utilizarse.
TE PUEDE INTERESAR: Liberan a 5 ligados con caso Waldo’s en Hermosillo
Sheinbaum sostuvo que, en el lugar donde se proyectó construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se optó por desarrollar un parque ecológico con espacios públicos.
El NAICM fue impulsado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y posteriormente fue cancelado tras una consulta popular al inicio del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
TE PUEDE INTERESAR: Tren Interoceánico se descarrila en Nizanda, Oaxaca; Marina reporta accidente
El Parque Ecológico Lago de Texcoco fue inaugurado el 30 de agosto de 2024 por López Obrador y por Sheinbaum cuando era presidenta electa, de acuerdo con información difundida por el gobierno federal.
La mandataria sostuvo que el espacio busca beneficiar a habitantes del oriente del Estado de México y de la Ciudad de México, al tiempo que mantiene el carácter ambiental del polígono donde se planeó el proyecto aeroportuario. Con información de El Universal