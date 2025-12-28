Sheinbaum contrasta el Parque Lago de Texcoco con el NAICM y lo califica de inviable

/ 28 diciembre 2025
    Sheinbaum contrasta el Parque Lago de Texcoco con el NAICM y lo califica de inviable
    El NAICM fue impulsado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y posteriormente fue cancelado tras una consulta popular. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

En un video difundido en redes sociales, la mandataria recorrió el sitio junto a la gobernadora Delfina Gómez e invitó a conocer espacios deportivos y de recreación en la zona

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Parque Ecológico Lago de Texcoco es actualmente un área natural protegida de 14 mil hectáreas, y no “un aeropuerto inviable” que, sostuvo, “se iba a hundir”.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal invitó a la población a conocer las actividades deportivas que se realizan en el parque, ubicado en el oriente del Valle de México.

En las imágenes, Sheinbaum aparece acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante un recorrido por instalaciones y espacios destinados al deporte y la recreación.

La Presidenta indicó que el parque cuenta con zonas de agua y áreas habilitadas para practicar beisbol, futbol y futbol americano, además de un gimnasio que, señaló, ya puede utilizarse.

Sheinbaum sostuvo que, en el lugar donde se proyectó construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se optó por desarrollar un parque ecológico con espacios públicos.

El NAICM fue impulsado durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y posteriormente fue cancelado tras una consulta popular al inicio del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El Parque Ecológico Lago de Texcoco fue inaugurado el 30 de agosto de 2024 por López Obrador y por Sheinbaum cuando era presidenta electa, de acuerdo con información difundida por el gobierno federal.

La mandataria sostuvo que el espacio busca beneficiar a habitantes del oriente del Estado de México y de la Ciudad de México, al tiempo que mantiene el carácter ambiental del polígono donde se planeó el proyecto aeroportuario. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

