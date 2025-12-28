17 presuntos miembros del crimen organizado son vinculados, en Nuevo León

México
/ 28 diciembre 2025
A los sospechosos se les decomisaron armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y explosivos

Un grupo de 17 personas, presuntos miembros de la delincuencia organizada, fueron vinculados por los delitos de portación de armas de fuego, así como de artefactos explosivos, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo de la vinculación de los presuntos, detenidos en días pasados en el municipio de Montemorelos.

Indicó que el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó datos de prueba que resultaron contundentes para que el juez determinara la vinculación.

Los presuntos son: Diego “N”, Eduardo “N”, José “N”, Javier “N”, Óscar “N”, Juan “N”, Emmanuel “N”, Kevin “N”, Héctor “N”, Carlos “N”, Óscar “N”, Adrián “N”, Miguel “N”, Greember “N”, Jesús “N” , Gustavo “N”, Juan Jesús “N” Félix “N”.

A los sospechosos se les decomisaron armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y explosivos, entre otros objetos del delito.

La detención es el resultado del trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Inteligencia (CNI), la FGR y autoridades de Nuevo León.

Además, de la vinculación, el juez dictó prisión preventiva oficiosa a cumplir en el CERESO 1 en Apodaca y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

