Increíble avistamiento OVNI... luces extrañas son captadas en el cielo de San Diego y Tijuana (videos)

En las imágenes captadas se pudieron observar 6 luces que avanzaban por el cielo, sin embargo, también se informó de la presencia de Objetos Voladores No Identificados en cielos de Los Angeles y otras zonas de California, e incluso Merida, Yucatán, también denunció la presencia de luces en su espacio aéreo.

La noche de este lunes, usuarios de redes sociales de Tijuana , específicamente en el área de Santa Fe , así como en el municipio de Playas de Rosarito y San Diego, California, compartieron fotografías y videos de un avistamiento de objetos voladores no identificados, OVNIS.

Los objetos voladores no identificados (Ovnis) son aeronaves o elementos que sobrevuelan el espacio aéreo en el planeta Tierra. Suelen presentarse en diferentes formas como globos, cilindros, triangulares y, los más populares parecidos a un disco o platillo. Desde hace mucho tiempo se ha creído que esos artefactos son tripulados por aliens o seres humanoides que no pertenecen a este planeta.

En un inicio se dijo que el fenómeno de los Ovnis era un plan de Rusia para espiar a los países occidente, específicamente a los Estados Unidos, otras versiones sostenían la presencia de vigilantes provenientes de Marte.

Audiencia Pública del Fenómeno OVNI en Estados Unidos

Hace unos días, se realizó la primera audiencia sobre “objetos voladores no identificados” en medio siglo, dos altos funcionarios de la inteligencia de defensa de Estados Unidos dijeron que el Pentágono está comprometido con la determinación de los orígenes de lo que llama “fenómenos aéreos no identificados” (UAPs, por sus siglas en inglés), comúnmente denominados objetos voladores no identificados (ovnis), pero reconocieron que muchos siguen estando más allá de la capacidad del Gobierno para explicarlos.