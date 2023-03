INE cesa a su secretario ejecutivo al acatar el ‘Plan B’; impugnará ante el TEPJF

El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, fue cesado a partir de este jueves debido a la publicación del llamado “Plan B” en materia electoral que han impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.

El INE confirmó el cese de Edmundo Jacobo Molina y señaló que ya ha presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio electoral.

La autoridad electoral reconoce el trabajo, dedicación y vocación democrática, durante 14 años, de Edmundo Jacobo, quien ha contribuido a la construcción de un México de libertades y derechos.

“Ante la medida ordenada por el Poder Legislativo, la autoridad electoral refrenda su compromiso con el cumplimiento de la Ley; sin embargo, este Decreto es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución”, dice el comunicado.

El INE explicó que el 6 de febrero de 2020, el Consejo General designó a Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, por un nuevo periodo de seis años.

“La Carta Magna señala que no pueden expedirse leyes privativas, esto es, en contra de una persona específica; en consecuencia, no puede disminuir el periodo del nombramiento de un Secretario Ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General. Por ello, tanto Edmundo Jacobo como el INE, pueden impugnar esta medida, sin dejar de acatarla”, dice el boletín del INE.

El organismo dijo que por instrucción de las 11 consejeras y consejeros electorales, y a pesar de la salida de Edmundo Jacobo Molina, una vez publicado el decreto del “Plan B” y el inminente nombramiento de un nuevo Secretario Ejecutivo, este día se presentó un juicio electoral ante la Sala Superior, “alegando la inconstitucionalidad del artículo transitorio que cesa injustificadamente al Secretario Ejecutivo”.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, publicó ayer un tuit en el que agradeció los años de trabajo del secretario ejecutivo.

