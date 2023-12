INE ordena a Samuel García bajar de redes promocionales en donde aparecen menores de edad

“ La Comisión determinó procedente la solicitud de medida cautelar porque, bajo la apariencia del buen derecho, el denunciado no presentó los documentos que comprueben la autorización o consentimiento para participar en la propaganda , esto implica, que deberá en un plazo no mayor a tres horas, eliminar o, en su caso, difuminar las imágenes de los menores que aparecen en la publicación denunciada ”, especificó el INE.

La Comisión consideró improcedente ordenar el retiro de publicaciones en redes sociales, así como bardas, pues en un análisis preliminar al contenido denunciado, y bajo apariencia del buen derecho, no se advierte alguna referencia del carácter electoral, es decir, se tata de frases genéricas.

“ La Comisión de Quejas analizó un video publicado en el perfil de TikTok del precandidato denunciado y determinó, preliminarmente, que no contiene referencias electorales, declarándolo improcedente en relación a actos anticipados de campaña ”, señaló el INE.

“También se negó la tutela preventiva al no existir elementos que indiquen que los actos denunciados se lleven acabo nuevamente o se repitan en otras ocasiones por lo que se trata de hechos futuros de realización incierta”, estableció la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

Por otra parte, el PAN presentó queja en contra de Samuel García y el partido Movimiento Ciudadano, por la difusión de los promocionales “Tú ya me conoces V2, Futuro V2 y Me Dijeron Que No Había Lugar V2”, en sus versiones de radio y televisión.

“Al respecto, la Comisión declaró improcedente la suspensión de los spots denunciados, toda vez, que trata de actos consumados de manera irreparable, pues el periodo de difusión de dichos materiales fue del 23 al 25 de noviembre de 2023, por lo que a la fecha ya no se están transmitiendo”, precisó.

Además, se negó la tutela preventiva, derivado de que no se advirtió que se actualice alguna infracción evidente en materia electoral.