INE presenta protocolo de seguridad para candidaturas electorales; oposición exige medidas adicionales

“Otra cosa que se le pidió a los partidos políticos es que evitaran, en la medida de las posibilidades, porque tampoco ellos son investigadores ni tienen capacidad de darle seguimiento a estas investigaciones, que no permitieran la entrada de recursos no correctos a las arcas de los partidos o que intervinieran recursos no dentro de las prerrogativas establecidas por este instituto en las campañas electorales” .

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei , instó a los partidos políticos a no permitir la entrada de recursos ilícitos en las campañas electorales y a evitar postular a personas vinculadas con la delincuencia . También señaló que la elaboración de mapas de riesgo no es competencia del INE, sino de las autoridades de seguridad nacional.

OPOSICIÓN LE EXIGE AL INE MEJORES MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Sin embargo, dirigentes de la oposición, como Marko Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD, consideraron que el protocolo es insuficiente, especialmente en lo que respecta a la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Zambrano destacó que las autoridades electorales deberían tomar medidas más contundentes para evitar la interferencia del crimen organizado en la selección de candidatos y en la voluntad del electorado.

“Las autoridades electorales debieron dejar claro un pronunciamiento en el sentido de que no van a permitir que los grupos delictivos se involucren para decidir en las elecciones quién puede o no ser candidato, quién puede o no continuar en la campaña, a quién bajan o no de una candidatura y luego sobre todo de presionar a la sociedad, a los electores, mujeres y hombres, para que voten por tal o cual candidato”, dijo Jesús Zambrano.

MORENA ASEGURA QUE PROTOCOLO DEL INE ES SUFICIENTE

Por su parte, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, defendió el protocolo y acusó a la oposición de intentar politizar el tema de la seguridad. Consideró que las medidas establecidas por el INE son adecuadas y que el Instituto no es responsable de la seguridad, sino de facilitar el vínculo entre candidatos y partidos políticos con las instancias de seguridad.

“El protocolo es suficiente. El INE no es una autoridad de seguridad, es una autoridad de enlace, de ayuda, de vinculación de los candidatos y partidos políticos con las instancias de seguridad”, puntualizó.

A pesar de las críticas de la oposición, la consejera presidenta del INE señaló que el protocolo podría enriquecerse con propuestas de los partidos políticos y que están dispuestos a realizar nuevas reuniones si fuera necesario, aunque no especificó una fecha.