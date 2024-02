INE 2024... ¿Me pueden sancionar si decido no ser funcionario de casilla el día de las elecciones?

Aunque la Constitución Política establece como una de las obligaciones de los ciudadanos el desempeñar una función en el proceso electoral si se les requiere, y el Instituto Nacional Electoral (INE) designa a los ciudadanos para dichas funciones, la participación como funcionario de casilla se considera completamente voluntaria.

Es decir, en México, no existe una sanción, multa o castigo legal por no participar en las elecciones como funcionario de casilla.

En caso de que una persona elegida decida no participar, el INE debe buscar a sus reemplazos para cubrir las plazas necesarias y garantizar el desarrollo del proceso electoral.

Esta información es relevante para aquellos ciudadanos que son seleccionados y tienen dudas sobre las posibles consecuencias de no aceptar o no poder desempeñar la labor de funcionario de casilla durante las elecciones en México.

¿TU APELLIDO INICIA CON A?... PODRÍAS SER FUNCIONARIO DE CASILLA

El primero sorteo se realizó en diciembre, en el que los meses sorteados resultaron ser marzo y abril, lo que quiere decir que se tomarán solo personas que hayan nacido en esos meses.

En este sorteo se excluyeron mayo y junio, pues estos fueron los meses seleccionados previamente en la rifa del proceso de Revocación de Mandato en 2022; también se excluyeron agosto y septiembre, pues fueron el resultado del sorteo del pasado Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.

En el sorteo del 1 de febrero, el INE anunció que la letra seleccionada fue la A. Así que todos los mexicanos nacidos en marzo y abril y cuyo apellido paterno inicie con A serán elegibles para participar en el sorteo que definirá los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla.

El martes 6 de febrero se realizó, en las 300 juntas distritales del país, el sorteo de los ciudadanos nacidos en marzo y abril y cuyo primer apellido inicie con “A”.

De este sorteo saldrá elegido el 13% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal; esto es, se elegirán 12.8 millones de personas para integrar las mesas. El número es mayor al requerido para las mesas ya que muchos ciudadanos pueden decir que no participarán, pues la ley no los obliga.

La tarea de informar a los ciudadanos sorteados está a cargo de 42 mil 657 capacitadores asistentes electorales, quienes visitarán los domicilios de los ciudadanos sorteados entre el 9 de febrero y el 31 de marzo para notificarles que han sido elegidos.

“Conócela, identifícala, pues dicha persona te capacitará y asistirá en todo momento cuando estés realizando las funciones en tu casilla; además, te dotará de todos los materiales y documentos necesarios que utilizarás el día de la jornada electoral”, señaló la consejera Norma De la Cruz Magaña, presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

RESPONSABILIDADES EN LA ELECCIÓN

Es responsabilidad del presidente de la mesa directiva asegurarse de que los ciudadanos en fila respeten el derecho de todas y todos a votar con libertad y en secreto.

También debe garantizar que el elector no haya votado ese mismo día y que la credencial que presenta sea propia. En caso de detectar irregularidades, el presidente de la mesa directiva puede suspender temporal o definitivamente la votación.

Además, el presidente de la mesa directiva tiene la autoridad para retirar a cualquier individuo que incumpla el orden dentro de la casilla, garantizando así un ambiente seguro y ordenado durante el proceso electoral. Es importante destacar que si un ciudadano seleccionado como funcionario de casilla no puede asistir el día de las elecciones, no enfrentará ninguna multa, pero debe notificar al INE con antelación para que pueda buscar un reemplazo.

¿VOTO LIBRE, SIN CREDENCIAL?

Por otro lado, la credencial de elector es un documento crucial en México, necesario no solo para votar, sino también para realizar diversos trámites. La pérdida de este documento puede ocasionar dificultades en trámites como cambiar un cheque, abrir una cuenta de ahorro en el banco, solicitar una tarjeta de crédito, entre otros.

En caso de pérdida de la credencial de elector, es importante reportarla al INE y solicitar una reposición dentro de los primeros 30 días para evitar la cancelación del reporte.

Si no se cuenta con una identificación con fotografía y/o comprobante de domicilio vigente, se puede acudir al módulo del INE acompañado de dos testigos con credencial para votar vigente y domicilio registrado en la misma entidad.

Para aquellos que viajan en avión y han perdido su credencial de elector, existen alternativas como presentar el pasaporte mexicano vigente, la licencia de conducir actualizada y vigente, la cédula profesional vigente, o la cartilla del Servicio Militar Nacional.

En casos de urgencia y falta de documentos, se puede solicitar un comprobante de extravío o la denuncia por robo ante instancias del gobierno mexicano.

Los funcionarios de casilla desempeñan roles específicos, siendo el presidente de la mesa directiva el encargado principal de velar por el correcto desarrollo del proceso electoral.

Además, es importante que los ciudadanos estén conscientes de la importancia de contar con su credencial de elector y de reportar su pérdida en caso necesario para evitar contratiempos en trámites cotidianos.

SANCIONES POR NO ACUDIR A LA “MESA”

Si decides declinar la oportunidad de participar como autoridad de casilla en el proceso electoral, no habrá repercusiones legales ni sanciones. El INE se encargará de encontrar un reemplazo para garantizar el número necesario de funcionarios.

Cada casilla requiere la presencia de 18 personas: nueve titulares y nueve suplentes. Por lo tanto, si no puedes participar debido a compromisos personales, laborales u otras razones, no debes preocuparte.

En caso de que optes por no aceptar, es importante que proporciones una justificación de tu decisión de no unirte al equipo. Si has sido seleccionado, es porque cumples con los criterios de selección establecidos por el INE.