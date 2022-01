‘Influencers’ canadienses hacen fiesta en un vuelo a Cancún, su país los castigará

“Soy consciente del comportamiento inaceptable indicado en un vuelo de Sunwing. Le he pedido a Transportes Canadá que investigue el asunto. ¡Debemos tomarnos en serio los riesgos de covid-19!”, publicó el ministro de Transporte de Canadá, Omar Alghabra.

¿Qué hicieron?

El 30 de diciembre, James William Awad organizó un evento privado en un vuelo a Cancún con su grupo del club privado 111. Llevó a más de 100 personas en un vuelo privado de la aerolínea Sunwing Airlines, para llevarlos de Montreal a Cancún, México.

Durante el vuelo, armaron una fiesta, bebieron, fumaron, no respetaron las reglas sanitarias ni las de vuelo.

Le Journal de Montréal aseguró que hubo hasta actos sexuales en pleno vuelo.

En los videos difundidos en redes sociales y publicados por ellos en sus cuentas de Instagram, se ve que llevaron a una persona en volandas, se pasaban una botella de vodka y una mujer fumaba un cigarrillo electrónico dentro del avión.

“Eran más de cien. Varios influencers, incluidos los participantes de los reality shows: Occupation Double e Isle of Love. Fue tan violento y peligroso que los auxiliares de vuelo se refugiaron en el fondo del avión durante todo el vuelo”, denunció una fuente que pidió el anonimato por temor a represalias de su patrón, a Le Journal de Montréal.

El presidente del sindicato de sobrecargos de la aerolínea Sunwing, Dominic Levasseur, se sorprendió al ver los videos de la fiesta dentro del avión.

“Este es un caso extremo, que no respeta varias reglas de Transportes Canadá. No usan máscaras. Además, no puedes beber una botella personal grande de Grey Goose como esa a bordo. Vemos a alguien fumando un cigarrillo, incluso electrónico, está prohibido. Todo el video va en contra de las reglas. Está claro que tendrán multas muy elevadas. Es muy grave lo que hicieron”, denunció.

El capitán de un Airbus, Dominic Daoust, dijo que nunca había visto una situación tan espantosa y peligrosa en su carrera. “Es posible que, en el futuro, ya no puedan volar y se les prohíba la entrada a determinadas empresas”, dijo.

Después del año nuevo, cuando quisieron regresar a Canadá, Sunwing les canceló el vuelo porque no aceptaron los términos exigidos por la aerolínea. Quisieron usar otras, pero Air Canada y Air Transat se negaron a llevarlos, bajo el argumento de que lo primordial era resguardar la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Por eso, el grupo de jóvenes se quedó varado en Cancún.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo el miércoles que estaba “extremadamente frustrado” con el comportamiento de los jóvenes. “Es una bofetada en la cara” a quienes se cuidan de no enfermarse de covid-19.

¿Quién organizó el viaje?

Fue James William Awad, un “emprendedor” que comenzó su carrera a los 14 años como programador autónomo en el mercado de la informática. Al ser fanático de los videojuegos comenzó a crearlos en 2021.