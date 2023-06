Insiste Ebrard en elogiar a ‘Andy’ López Beltrán y continua con su oferta

Marcelo Ebrard continua con su gira como aspirante a candidato por la Presidencia de México en 2023 con Morena, ahora en Concordia, Sinaloa insistió en que Andrés “Andy” López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, podría ser funcionario de su administración, ya que, es una persona capaz.

“Ahora, ¿por qué sugería a Andrés? ¿congraciarme con Andrés Manuel? No, pues es mi amigo, no tengo distancia con él. Veo que es una persona competente, respetuosa; lleva cinco años sin participar en nada, no tengo noticia de nada sino de una muy buena actitud y muy buena disposición, es una gente sensata, le tengo aprecio, no tiene otro objetivo“, mencionó Ebrard durante un recorrido por la empresa deshidratadora de mango Natudes.

TE PUEDE INTERESAR: Propone Ebrard la creación de la Secretaría de la 4T a cargo de ‘Andy’ López Beltrán, hijo de AMLO