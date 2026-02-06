14 años después del ataque al consulado de EU en Libia en 2012, detienen a un implicado

El arresto es el primero por parte de la administración del presidente Donald Trump que surge del ataque, pero no es la primera vez que el Departamento de Justicia como institución ha intentado responsabilizar a los militantes considerados responsables de los asesinatos del embajador Chris Stevens y de otros tres estadounidenses. Otro militante libio, presuntamente cabecilla del ataque, fue capturado por fuerzas especiales estadounidenses hace más de una década y posteriormente condenado y sentenciado a prisión.

Al-Bakoush llegó temprano el viernes a un aeródromo en Virginia después de lo que el director del FBI, Kash Patel, describió como una “transferencia de custodia” y enfrentará cargos en Washington, incluidos asesinato, intento de asesinato, incendio premeditado y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Al-Bakoush debía comparecer el viernes por la tarde en un tribunal federal.

Zubayr Al-Bakoush, identificado como miembro de una milicia extremista en Libia, había sido buscado por Estados Unidos durante más de una década. Está acusado de unirse a una turba que irrumpió en las puertas de la misión diplomática con rifles de asalto y explosivos, desencadenando horas de violencia que también incluyeron incendios.

WASHINGTON- Un hombre descrito como un participante clave en el ataque de 2012 al complejo estadounidense en Bengasi, Libia, ha sido detenido y será procesado en relación con el asedio que mató a cuatro estadounidenses y se convirtió en una controversia política, afirmó el viernes el Departamento de Justicia.

“Nunca hemos dejado de buscar justicia por ese crimen contra nuestra nación”, expresó la secretaria de Justicia Pam Bondi, quien anunció el arresto en una conferencia de prensa con Patel y la fiscal federal Jeanine Pirro, la principal fiscal federal en Washington, cuya oficina manejará el caso.

El ataque surgió como un punto de conflicto político ya que los republicanos criticaron al presidente Barack Obama y a la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton sobre la seguridad en la instalación, la respuesta militar y la narrativa de la administración sobre quién era responsable y por qué.

Un informe final de un panel del Congreso liderado por republicanos culpó a la administración Obama por deficiencias de seguridad y una respuesta lenta. Sin embargo, el informe no encontró irregularidades por parte de Clinton. Clinton en ese momento desestimó el informe como una repetición de investigaciones anteriores, diciendo que era “hora de pasar la página”. Otros demócratas denunciaron que el informe estaba lleno de teorías conspirativas.

La noche del 11 de septiembre de 2012, según han dicho funcionarios estadounidenses, al menos 20 militantes armados con AK-47 y lanzagranadas irrumpieron en la puerta del complejo consular y prendieron fuego a los edificios. El incendio provocó la muerte del embajador Stevens y del empleado del Departamento de Estado Sean Smith.

Otros miembros del personal del Departamento de Estado escaparon a una instalación cercana conocida como el anexo.

Un gran grupo se reunió para un ataque al anexo. Ese ataque, que incluyó un bombardeo de mortero de precisión, resultó en la muerte de los guardias de seguridad Tyrone Woods y Glen Doherty.

Al-Bakoush está acusado de ser parte del grupo armado que viajó a la misión. También de realizar vigilancia e intentar irrumpir en los autos del personal de la misión diplomática.

El caso será el último enjuiciamiento en Washington para centrar la atención en los ataques de Bengasi. Ahmed Abu Khattala, quien fue capturado en Libia en 2014, fue condenado en un juicio con jurado y sentenciado a más de dos décadas en prisión. Sus abogados argumentaron que las pruebas eran inconclusas y que fue señalado por sus creencias musulmanas ultraconservadoras.

Otro ciudadano libio, Mustafa al-Imam, fue capturado en 2017 y fue condenado dos años después por su papel. Sus abogados argumentaron que había estado sufriendo de trauma mental y mareo cuando accedió a hablar con funcionarios estadounidenses a bordo de un buque de la Marina días después de su secuestro.

“La saga de Bengasi fue dolorosa para los estadounidenses”, dijo Pirro. “Ha permanecido con todos nosotros. Y permítanme ser muy clara: hay más prófugos. No dejaremosa de ir tras estos depredadores sin importar cuánto tiempo tome para cumplir con nuestra obligación hacia esas familias que sufrieron un dolor horrible a manos de estos terroristas violentos” .