A 30 días de la desaparición de la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, aún no hay novedades

Internacional
/ 3 marzo 2026
    A 30 días de la desaparición de la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, aún no hay novedades
    Integrantes del grupo Madres Buscadoras de Sonora, Patricia Ramírez (i) y Guadalupe Tello, sostienen carteles con la imagen de Nancy Guthrie, de 84 años, en Tucson. EFE/María León

La semana pasada la familia ofreció un millón de dólares de recompensa por información que ayude a encontrar a la madre

LOS ÁNGELES- La familia de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de la cadena estadounidense NBC, Savannah Guthrie, visitaron este lunes el monumento de flores que se levanta frente a la vivienda de la mujer, desaparecida hace 30 días, sin que se tengan novedades en la investigación.

Savannah Guthrie, su hermana Annie y su esposo, Tommaso Cioni, llegaron a la casa de la mujer, de 84 años, dónde fue vista por última vez el pasado 31 de enero.

TE PUEDE INTERESAR: Ofrece Savannah Guthrie, periodista de NBC, una recompensa de 1 millón de dólares por su madre desaparecida

La familia pudo regresar a la vivienda después que las autoridades culminaron con la recolección de pruebas en la propiedad, ubicada al norte de Tucson (Arizona), y el caso entrara en nueva etapa en la que se concentran en analizar la evidencia recolectada y menos agentes en el terreno.

La semana pasada la familia ofreció un millón de dólares de recompensa por información que ayude a encontrar a la madre, que tiene problemas de salud, entre ellos un marcapasos.

El viernes la periodista volvió a subir un video a Instagram, solicitando una vez más información que conduzca a la recuperación de su madre.

“Nosotros sentimos el amor y las oraciones de nuestros vecinos, nuestra comunidad de Tucson y alrededor del país, por favor no dejen de orar y de tener esperanza. Hay que traerla de regreso a casa”, dijo la comunicadora este lunes en un mensaje en redes sociales.

Un muro de flores sigue creciendo frente a la vivienda, donde fue vista por última vez. Las autoridades creen que a Nancy Guthrie, posiblemente, la raptaron de su casa durante la madrugada del 1 de febrero, pero aún está considerada desaparecida porque, aunque la hayan secuestrado, sigue sin conocerse su paradero, si está viva o si permanece con sus presuntos captores.

Al menos 400 agentes locales, estatales y federales han participado en la investigación, en la que han recuperado muestras de ADN de un posible sospechoso aún no identificadas.

