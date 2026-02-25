Ofrece Savannah Guthrie, periodista de NBC, una recompensa de 1 millón de dólares por su madre desaparecida

MIAMI- La periodista de NBC Savannah Guthrie ofreció 1 millón de dólares de recompensa por información que ayude a encontrar a su madre, Nancy Guthrie, al cumplirse 24 días de su desaparición, mientras la familia aún guarda esperanza de hallarla viva.

”Si escuchas este mensaje, si has estado esperando y no has estado seguro, deja que esta sea la señal. Por favor, da un paso al frente, cuenta lo que sabes y ayúdanos a traer a nuestra amada mamá a casa para que podamos celebrar una gloriosa, milagrosa vuelta a casa”, declaró la presentadora en un mensaje en video.

La conductora de ‘TODAY’, uno de los programas matutinos más vistos de la televisión estadounidense, aseguró en Instagram que “alguien sabe cómo encontrar y traer a casa” a su madre de 84 años, reportada como desaparecida el 1 de febrero en su vivienda al norte de Tucson, en el fronterizo estado de Arizona.

La periodista prometió la recompensa con la condición de recuperar a su madre, viva o muerta.

La presentadora indicó que la familia “aún cree en un milagro” y que la mujer “puede volver a casa”, pero reconoció que “tal vez ya la perdieron”.

”Puede que ya se haya ido con el Señor que ella ama y esté bailando en el paraíso con su mamá y su papá, su amado hermano Pierce y nuestro papi. Y, si esto es lo que es, entonces lo aceptaremos. Pero necesitamos saber dónde está. Necesitamos que vuelva a casa”, manifestó Savannah Guthrie.