Ofrece Savannah Guthrie, periodista de NBC, una recompensa de 1 millón de dólares por su madre desaparecida

Internacional
/ 25 febrero 2026
    Ofrece Savannah Guthrie, periodista de NBC, una recompensa de 1 millón de dólares por su madre desaparecida
    Jeff Robb, un residente de Seattle que pasa el invierno en Tucson, firma una pancarta en apoyo a Nancy Guthrie en Tucson, Arizona. Ty ONeil / AP
EFE
por EFE

Desaparecidas

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


NBC

La conductora de ‘TODAY’ prometió la recompensa con la condición de recuperar a su madre, viva o muerta

MIAMI- La periodista de NBC Savannah Guthrie ofreció 1 millón de dólares de recompensa por información que ayude a encontrar a su madre, Nancy Guthrie, al cumplirse 24 días de su desaparición, mientras la familia aún guarda esperanza de hallarla viva.

”Si escuchas este mensaje, si has estado esperando y no has estado seguro, deja que esta sea la señal. Por favor, da un paso al frente, cuenta lo que sabes y ayúdanos a traer a nuestra amada mamá a casa para que podamos celebrar una gloriosa, milagrosa vuelta a casa”, declaró la presentadora en un mensaje en video.

TE PUEDE INTERESAR: Madres Buscadoras de Sonora difunden ficha de Nancy Guthrie, secuestrada en Arizona

La conductora de ‘TODAY’, uno de los programas matutinos más vistos de la televisión estadounidense, aseguró en Instagram que “alguien sabe cómo encontrar y traer a casa” a su madre de 84 años, reportada como desaparecida el 1 de febrero en su vivienda al norte de Tucson, en el fronterizo estado de Arizona.

La periodista prometió la recompensa con la condición de recuperar a su madre, viva o muerta.

La presentadora indicó que la familia “aún cree en un milagro” y que la mujer “puede volver a casa”, pero reconoció que “tal vez ya la perdieron”.

”Puede que ya se haya ido con el Señor que ella ama y esté bailando en el paraíso con su mamá y su papá, su amado hermano Pierce y nuestro papi. Y, si esto es lo que es, entonces lo aceptaremos. Pero necesitamos saber dónde está. Necesitamos que vuelva a casa”, manifestó Savannah Guthrie.

$!Savannah Guthrie asiste a la tercera gala anual del Día Mundial de la Salud Mental, organizada por Project Healthy Minds, en Spring Studios el 9 de octubre de 2025.
Savannah Guthrie asiste a la tercera gala anual del Día Mundial de la Salud Mental, organizada por Project Healthy Minds, en Spring Studios el 9 de octubre de 2025. AP/Evan Agostini

La oferta de la familia, que se suma 100,000 dólares del FBI y otros 100 mil de un donante anónimo, llega mientras el caso permanece estancado, pues las autoridades aún no han informado de la identidad de los posibles secuestradores ni el motivo del crimen, aunque han sugerido que podría ser un ataque dirigido contra ella.

El caso también ha llegado a la frontera de México, donde las Madres Buscadoras de Sonora, una de las principales organizaciones de búsqueda de desaparecidos del país, se han sumado a los esfuerzos en Tucson (Arizona), mientras el Gobierno mexicano ha asegurado que no hay indicios de que esté en el país.

Ante la falta de mayores avances, investigadores creen que el caso pronto pasará a una nueva fase con menos recursos, pero con un grupo selecto de trabajo enfocado en el largo plazo, según dijeron fuentes relacionadas con la indagatoria el fin de semana pasado a ABC.

Al menos 400 agentes locales, estatales y federales se han vinculado a la investigación, en la que han recuperado muestras de ADN de un posible sospechoso aún no identificadas.

