A 80 años de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón se rearman

Ahora, la desconfianza de ambos países hacia Estados Unidos ha resurgido, junto con un mayor temor a una potencia mundial en auge, China, y a una Rusia agresiva. Tokio y Berlín se apresuran a reconstruir sus ejércitos. Y, una vez más, están estrechando lazos.

En 1940, los regímenes imperiales de Alemania y Japón se aliaron en lo que se conocería como las potencias del Eje, unidos por su oposición mutua a Estados Unidos. Libraron una guerra mundial, la perdieron, y sus poblaciones pasaron los siguientes 85 años con ejércitos reducidos y una fuerte dependencia de su antiguo enemigo, Estados Unidos, en materia de seguridad.

Se espera que su cooperación cobre impulso en la reunión de los líderes del Grupo de los 7 en Evian, Francia, esta semana. Ya incluye el intercambio de conocimientos, tecnología y armamento, como drones y helicópteros, fundamentales para los respectivos esfuerzos de rearme de ambos países.

No se trata en modo alguno de un resurgimiento del Eje. Esta vez, Japón y Alemania se están uniendo desde una postura defensiva: Berlín apoya la defensa de Ucrania frente a Rusia, y Tokio se muestra receloso ante las amenazas que plantean China y Corea del Norte. Se están uniendo a otras “potencias medias” afines, como sus compañeros del G7 —Reino Unido, Canadá y Francia—, que fueron sus enemigos en la Segunda Guerra Mundial. Y se están erigiendo en defensores del derecho internacional y de las instituciones que sirven de baluarte contra las conductas intimidatorias de los países más poderosos del mundo.

Como dijo Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, en marzo en una base naval japonesa, naciones como Alemania y Japón, “que siguen defendiendo el orden internacional basado en normas, deben acercarse aún más y dejar claro lo que defendemos”.

Tanto Alemania como Japón salieron de la devastación de la Segunda Guerra Mundial enfocados en reconstruir las ciudades arrasadas e impulsar el crecimiento económico. Dejaron que Estados Unidos y otros aliados se hicieran cargo de gran parte de la responsabilidad de mantener a salvo a sus ciudadanos.

Tras la división de Alemania en dos, Estados Unidos construyó grandes bases militares y apostó decenas de miles de soldados en Alemania Occidental, ubicación en primera línea de avanzada de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Los gobiernos tanto de Alemania Oriental como de Alemania Occidental mantuvieron sus propios ejércitos numerosos, pero tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, el país reunificado gastó mucho más en programas sociales que en defensa.

El Japón de la posguerra adoptó una Constitución impuesta por Estados Unidos, redactada bajo la dirección del general Douglas MacArthur. Esta obligaba a los japoneses a renunciar a la guerra y prohibía mantener fuerzas armadas salvo con fines defensivos. Eso llevó a la creación de las Fuerzas de Autodefensa, que sigue siendo el nombre oficial del ejército del país.

En las décadas posteriores a la guerra, los movimientos antimilitaristas ganaron fuerza en ambos países, promoviendo los ideales de paz, diplomacia, libre comercio e intercambio cultural.

Pero ese sentimiento ha disminuido en los últimos años, especialmente desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y las políticas militares y económicas cada vez más asertivas de China bajo el liderazgo de Xi Jinping.

Las amenazas del presidente Donald Trump de abandonar los compromisos de seguridad en Europa y su afán por alcanzar un acuerdo comercial con Xi aceleraron los esfuerzos de ambos países por el rearme.

Thomas Berger, profesor de la Universidad de Boston quien ha estudiado la historia de la posguerra de Japón y Alemania, dijo que ambos países fueron responsables de “quizás la mayor catástrofe del siglo XX”, en referencia a la Segunda Guerra Mundial, y que sus derrotas habían “destrozado sus ideales y creencias en el imperio y la militarización”.

Pero el reciente cambio en el panorama de seguridad mundial, sobre todo la volatilidad de Trump, ha avivado la ansiedad y la urgencia entre los líderes relativamente nuevos de ambos países, ambos conservadores y con mentalidad defensiva. “Existe ese temor justificado de que Estados Unidos pueda traicionarlos”, dijo Berger.

Poco antes de asumir el cargo hace un año, Friedrich Merz, el canciller alemán, lideró una iniciativa exitosa para suspender los límites al endeudamiento público de Alemania con el fin de aumentar drásticamente el gasto militar. En unos años, el gasto militar de Alemania podría superar al de Francia y Reino Unido juntos.

Japón destina la mitad que Alemania, pero sigue siendo uno de los países que más gasta en defensa del mundo, con un presupuesto este año de unos 58.000 millones de dólares.

La primera ministra Sanae Takaichi, otrora una legisladora conservadora, ganó las elecciones el año pasado con llamamientos nacionalistas para revitalizar el ejército. Ha desplegado misiles de largo alcance —capaces de alcanzar China— en el sur de Japón y ha revocado las prohibiciones de la posguerra a la exportación de armas.

Tanto Merz como Takaichi se han esforzado por mantener buenas relaciones con Trump, pero ambos también han mirado cada vez más allá de Washington en busca de alianzas militares.

Japón ha cerrado recientemente un acuerdo de 6500 millones de dólares para suministrar buques de guerra a Australia, y está en conversaciones con Filipinas e Indonesia sobre la exportación de buques de guerra. Alemania ha forjado lazos cercanos con Ucrania en el desarrollo y despliegue de nuevas armas y ha pedido a Francia que le ayude a dotarse de una fuerza de disuasión nuclear.

China y Rusia han acusado a Takaichi de intentar revivir el militarismo de la Segunda Guerra Mundial. Pero ella dijo que sus políticas son necesarias porque Japón se enfrenta al entorno de seguridad “más grave y complejo” que se ha vivido desde aquella época, citando las amenazas de China y Corea del Norte.

“Ningún país puede proteger ahora por sí solo su propia paz y seguridad”, dijo recientemente. “No hay absolutamente ningún cambio en nuestro compromiso de mantener el camino que hemos seguido como nación amante de la paz durante más de 80 años”.

La opinión pública alemana ha aceptado el rearme a regañadientes, pero más rápido que la japonesa.

Encuestas recientes indican que la mayoría de los alemanes percibe el mundo actual como más peligroso que durante la Guerra Fría. También indican que dos tercios del país apoyan un mayor gasto en defensa, a pesar de que las Fuerzas Armadas alemanas, que no aplican el servicio militar obligatorio, han tenido dificultades para convencer a los jóvenes de que se alisten.

Esta primavera, en Tokio, decenas de miles de personas se manifestaron contra las políticas de seguridad de Takaichi, incluida la decisión de exportar más armas y crear una agencia nacional de inteligencia. A los manifestantes les preocupaba que Takaichi pudiera intentar a continuación eliminar el artículo 9 de la Constitución, que renuncia a la guerra.

Nahoko Hishiyama, quien tiene 37 años, y que ayudó a organizar algunas protestas, dijo que “las políticas de Takaichi son muy preocupantes, ya que pretenden convertir a Japón en una potencia militar”.

Alexandra Sakaki, investigadora del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad de Berlín, quien se especializa en Japón, dijo que el rearme requeriría nuevos cambios de mentalidad en Alemania y Japón, especialmente si los responsables políticos recurren a políticas como el servicio militar obligatorio.

“Tienen que pensar en el ejército y la sociedad de una forma totalmente diferente”, dijo. “¿Estarán preparados para el combate, estarán preparados para luchar? Japón y Alemania necesitan que la ciudadanía respalde esa visión”.