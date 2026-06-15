Israel se niega a abandonar el Líbano y promete atacar a Irán ‘con todas sus fuerzas’ si Teherán ataca

El ministro de Defensa, Israel Katz, se negó a precisar cuándo abandonarían el Líbano las fuerzas israelíes, alegando las amenazas a la seguridad que las células terroristas representan para el Estado judío, y políticos de todo el espectro político han criticado duramente el acuerdo de Trump.

Israel prometió el lunes que seguirá erradicando a los terroristas de Hezbolá, respaldados por Irán, en el Líbano , y afirmó que atacará a Teherán con “toda su fuerza” si el régimen clerical ataca, apenas unas horas después de que el presidente Trump anunciara que se había alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra que ya duraba tres meses.

“El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo estamos impulsando una política clara que determina que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza, sin límite de tiempo alguno, para proteger la frontera y las comunidades israelíes de allí contra los elementos yihadistas”, dijo, según informó Ynet.

Katz afirmó que dichas zonas serían “limpiadas de... toda la infraestructura terrorista, tanto en la superficie como bajo tierra, incluidas las casas en las aldeas de la línea de contacto que servían como puestos de avanzada terroristas, serán destruidas”.

Katz describió la toma de bastiones de Hezbolá en el Líbano como “uno de los mayores logros de las FDI en la Guerra del Renacimiento, bajo las decisiones y la dirección de la cúpula política”.

“No transigiremos en lo que respecta a los intereses de seguridad de Israel y la protección de nuestros ciudadanos, y no nos retiraremos de las zonas de seguridad”, añadió.

Katz también advirtió: “Si Irán ataca a Israel debido a los acontecimientos en el Líbano, lo atacaremos con todas nuestras fuerzas”.

Políticos de todo Israel han condenado el plan de paz respaldado por Trump.

El acuerdo no se ha hecho público, pero la Casa Blanca describió el viernes a los periodistas cinco puntos que contiene el pacto:

Irán destruirá su uranio altamente enriquecido.Teherán se compromete a no obtener jamás un arma nuclear.

El alivio económico llegará una vez que se hayan completado esos dos primeros pasos.

El estrecho de Ormuz se abrirá inmediatamente después de la firma.

Irán debe dejar de financiar a grupos terroristas, incluido Hezbolá.

Benny Gantz, exjefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), calificó el acuerdo de “fracaso estratégico”, mientras que Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, criticó duramente: “No somos socios de este acuerdo, que no salvaguarda nuestra seguridad”.

«Israel no está subordinado a Estados Unidos. Somos un país independiente y soberano», exclamó Ben Gvir con indignación.

«No debemos retirarnos de ningún territorio [en Líbano] que nuestros combatientes hayan capturado».

El político de izquierdas Yair Golan describió la noticia del acuerdo como una “mañana difícil para Israel”.

“De un solo golpe, se han borrado los inmensos logros militares conseguidos con el coraje de nuestros pilotos y la sangre de nuestros combatientes, mientras Netanyahu permanecía al margen: débil, enfermo, aislado e impotente”, escribió en X.

Golan afirmó que el acuerdo “supone un salvavidas para el régimen asesino de Teherán”, pero Trump ha dicho que el acuerdo traerá paz y seguridad a Oriente Medio.

El memorando de entendimiento se firmará el viernes en Ginebra, Suiza, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, advirtió que el régimen no comenzará a implementarlo hasta entonces.

Irán presenta el acuerdo como una rendición estadounidense, mientras que la sede central de Khatam al-Anbiya lo reivindica como una victoria para la República Islámica, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Dos altos funcionarios paquistaníes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron el domingo que las negociaciones más amplias sobre cuestiones pendientes, como el programa nuclear de Irán, continuarían durante los próximos 60 días.