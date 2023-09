¿A qué se debe qué el G20 continúe siendo importante, a pesar de sus errores?

¿Y después? A menudo, no sucede mucho cuando se trata de ver resultados en el mundo real. Desde que se formó en 1999, la mayoría de las declaraciones conjuntas de la agrupación han estado dominadas por resoluciones tan sólidas como las sustancias gaseosas, sin haber consecuencias claras cuando los países no las cumplen .

“ El acuerdo fiscal mundial es un paso importante en la dirección correcta ”, declaró este año el Fondo Monetario Internacional, “ pero aún no es operativo ”.

Más recientemente, en 2021, el G20 apoyó una importante revisión fiscal que incluía un impuesto mínimo global de al menos el 15 por ciento para cada país. También respaldó nuevas normas que obligarían a las grandes empresas mundiales como Amazon a pagar impuestos en los países donde se venden sus productos , aunque no tengan oficinas allí.

En un correo electrónico, Wade afirmó que la organización seguía adoleciendo de “ falta de procedimientos de representación ”, porque no tiene un proceso de inclusión bien definido.

Por ejemplo, Argentina no es una economía emergente ni está entre las 20 mayores . Sin embargo, según sostienen algunos críticos, e s miembro del G20 porque uno de sus antiguos ministros de Economía, Domingo Cavallo, fue compañero de habitación en Harvard de Larry Summers, secretario del Tesoro de Estados Unidos entre 1999 y 2001 .

Según Robert Wade, catedrático de economía política de la London School of Economics, los funcionarios alemanes y estadounidenses “ hicieron la lista de países diciendo: Canadá adentro, Portugal afuera, Sudáfrica adentro, Nigeria y Egipto afuera, y así sucesivamente ”.

Como escribieron Dani Rodrik y Stephen M. Walt el año pasado en Foreign Affairs: “ Cada vez está más claro que el enfoque existente, orientado hacia Occidente, ya no es adecuado para abordar las múltiples fuerzas que rigen las relaciones internacionales de poder ”. Predijeron un futuro con menos consenso, en el que “ las preferencias de políticas occidentales prevalecerán menos ” y “ habrá que conceder a cada país un mayor margen de maniobra en la gestión de su economía, sociedad y sistema político ”.

Damien Cave es el jefe de la corresponsalía en Sídney, Australia. Anteriormente reporteó desde Ciudad de México, La Habana, Beirut y Bagdad. Desde que se unió al Times en 2004, también ha sido editor nacional adjunto, jefe de la corresponsalía de Miami y reportero de la sección Metro. @damiencave. c. 2023 The New York Times Company.

Por Damien Cave, The New York Times.