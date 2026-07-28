A seis meses de su desaparición, la periodista Savannah Guthrie implora el regreso de su madre

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    A seis meses de su desaparición, la periodista Savannah Guthrie implora el regreso de su madre
    La periodista estadounidense Savannah Guthrie exhortó a través de un mensaje a los presuntos secuestradores de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, a que hagan lo “hacer lo correcto”. EFE/@savannahguthrie

Nancy Guthrie, de 84 años fue v Vista por última vez el sábado 31 de enero en su vivienda al norte de Tucson, en Arizona

LOS ÁNGELES- La periodista estadounidense Savannah Guthrie envió este lunes un mensaje a los presuntos secuestradores de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, y los instó a “hacer lo correcto”, a días de cumplirse seis meses desde que esta fuera vista por última vez en su casa en el sur de Arizona.

La presentadora del programa ‘Today’ de NBC dijo en un video en su cuenta de Instagram que su familia había “hecho su parte” y que “nunca dejaría de buscar” a su madre, quien fue reportada como desaparecida el 1 de febrero pasado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/a-100-dias-de-su-desaparicion-de-la-madre-de-la-periodista-savannah-guthrie-las-autoridades-trabajan-arduamente-para-resolverlo-IH20721180

”El mundo puede ser un lugar cruel e implacable, y sé que han intentado hacer las cosas de la manera correcta. Así que les pido, les suplico, que hagan lo correcto ahora”, dijo Guthrie.

El video venía acompañado con un mensaje escrito que decía “tráiganla a casa”.

Vista por última vez el sábado 31 de enero en su vivienda al norte de Tucson, en Arizona, después de cenar con su hija mayor, sufre varios problemas de salud serios y tiene un marcapasos.

La familia reportó su desaparición un día después cuando no acudió a la iglesia, y la policía cree que la secuestraron después de hallar restos de su sangre cerca de la entrada de su casa.

El mensaje de Guthrie marca el primer llamado público de la familia desde el pasado mes, cuando se recibió una supuesta nota.

El pasado 2 de julio el FBI aclaró que aún investiga como secuestro la desaparición de la madre de Guthrie, pese a una supuesta nota enviada a medios de comunicación a finales de junio que aseguró que la mujer murió poco después de su rapto y que su deceso no fue intencional.

La agencia de investigación dijo entonces que habían recibido algunas notas de rescate, “consideradas intentos de extorsión sin legitimidad”, pero “otras exigencias de rescate podrían ser potencialmente legítimas y se siguen investigando como tales”.

La familia ha ofrecido un millón de dólares de recompensa por información para encontrar a la mujer, y advirtió que sufría problemas de salud, mientras que el FBI prometió 100 mil dólares por pistas que ayudaran a dar con el paradero de Guthrie o a la captura de los responsables de su desaparición.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Búsqueda
Desaparecidas
Periodistas

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


NBC

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Trump y los arreglos con México

Trump y los arreglos con México
true

Rocky... ¿Somos todos?

Sheinbaum insistió en que deben indagar las posibles irregularidades en este proceso y determinar cuáles serán las acciones a seguir.

Si se cometió delito en la UNAM, debe intervenir la FGR: Claudia Sheinbaum
Un video difundido por Pie de Nota muestra a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar durante una conversación en una presunta sala de juntas.

Video capta a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar: “Le voy a romper su madre”

Las fechas de depósito de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya se encuentran definidas.

¿Cuándo cobras? Calendario de pagos de Pensión IMSS e ISSSTE para agosto 2026
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Edson Álvarez podría dejar al West Ham tras finalizar su préstamo con Fenerbahçe y disputar la próxima campaña en Países Bajos o España.

Edson Álvarez desata una puja en Europa: Ajax y Real Sociedad van por el mexicano
Marc Cucurella presumió el retrato de Luis de la Fuente con la Copa del Mundo, plasmado en su antebrazo izquierdo.

¡Promesa cumplida! Marc Cucurella se tatúa a Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026