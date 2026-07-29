Prevé INE solicitar 13 mil mdp para elecciones de 2027

Aunque el próximo año sólo habrá elección de diputados federales, el INE afirma que el proceso costará 13 mil 453 millones de pesos, 35.2 por ciento más que en 2024, cuando también se renovó la Presidencia de la República y el Senado, y gastó 8 mil 715 millones por las tres elecciones.

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Cámara de Diputados 36 mil 114 millones 435 mil pesos para su operación ordinaria, la elección federal y local de 2027 y una posible consulta popular.

Como el organismo también absorbe una parte de los gastos de los comicios locales, prevé una erogación de 474 millones 311 mil pesos, 86 por ciento más que en 2024.

Ese año, se renovaron ocho Gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mientras que en el 2027 se renovarán 17 gobiernos estatales, en tanto que las Alcaldías y diputaciones locales en disputa prácticamente serán las mismas.

De acuerdo con el proyecto entregado esta madrugada a los consejeros, y el cual será discutido a las 16:00 horas por la Comisión de Presupuesto del INE, el organismo solicitará 14 mil 36 millones para gasto ordinario y otros 17 mil 395 millones para diversos proyectos.

Además, 4 mil 682 millones 547 mil pesos para una consulta popular, en caso de que ciudadanos o la Presidenta Claudia Sheinbaum la solicite en septiembre.

El presupuesto aún no contempla el monto que tendrán los partidos políticos para 2027.

En el documento se argumenta que el incremento en el costo de la elección es porque en 2024 se instalaron 170 mil 181 casillas, y en 2027 tienen proyectadas 176 mil 741.

Además, la Lista Nominal pasará de 98 millones 329 mil 591 personas a más de 102 millones 56 mil 104, lo que implica, justifica, una mayor demanda de actividades institucionales.

El número de asistentes y capacitadores electorales también subirá, para ubicarse en 51 mil 714.

“Este Organismo reflejará ahorros relevantes y medidas concretas de racionalización del gasto, derivadas de una planeación estratégica orientada a financiar únicamente los requerimientos indispensables para la operación y el cumplimiento de las atribuciones sustantivas del Instituto”, añade.