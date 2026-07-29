Coahuila: tras caída en actividad económica, prevén recuperación para el segundo semestre

Ante la caída que registró la actividad económica de Coahuila durante el primer trimestre de 2026, particularmente en el sector manufacturero, economistas y representantes del sector privado coincidieron en que la incertidumbre generada por la política arancelaria de Estados Unidos fue uno de los principales factores que explican el resultado. No obstante, prevén un escenario de estabilización y recuperación gradual durante el segundo semestre del año. El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), publicados por el INEGI, confirman que Coahuila inició 2026 con una desaceleración importante, principalmente en las actividades secundarias, que registraron una caída anual de 8.9 por ciento.

Explicó que, al tratarse de una entidad con una fuerte vocación manufacturera y exportadora, el menor dinamismo industrial impactó de manera significativa el desempeño económico estatal. Pese a ello, consideró que para el segundo semestre se espera un escenario de estabilización y recuperación gradual, más que un repunte acelerado. Indicó que, aunque persisten factores de incertidumbre, especialmente en el comercio con Estados Unidos y en algunos sectores industriales, existen fortalezas que podrían favorecer una mejora paulatina. Como ejemplo, destacó que el INEGI reportó que durante el primer trimestre de 2026 Coahuila se mantuvo como el tercer estado con mayor nivel de exportaciones del país, con ventas al exterior por 14 mil 889 millones de dólares, equivalentes al 9.4 por ciento del total nacional, aunque con una disminución anual de 2.3 por ciento. “Esto demuestra que la entidad conserva una base industrial sólida, aun cuando enfrenta un entorno internacional complejo”, afirmó.

Durante el primer trimestre de 2026, y con cifras ajustadas por estacionalidad, las entidades federativas que registraron los mayores incrementos en su actividad económica, a tasa trimestral, fueron:



▪️3.0% Colima

▪️1.7% Michoacán

▪️1.6% Baja California Sur



📄 Consulta el... pic.twitter.com/kfOIIpgJVA — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 29, 2026

Asimismo, señaló que las cifras del IMSS muestran que Coahuila continúa generando empleo formal, lo que refleja que las empresas mantienen la confianza para seguir invirtiendo y contratando talento. A su juicio, estos indicadores permiten pensar que la desaceleración observada durante el primer trimestre no necesariamente marcará la tendencia de todo el año. Por su parte, el economista José María González Lara consideró que existen tres factores que explican la caída del ITAEE, entre ellos la incertidumbre derivada de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Aunque reconoció que el impacto ha sido negativo, sostuvo que no es un escenario dramático, ya que lo que se ha observado es el traslado de parte de la producción hacia Estados Unidos, más que la reubicación de empresas. “También influyó la eliminación de subsidios para los vehículos eléctricos. Entre el 70 y 80 por ciento de la economía de Coahuila corresponde al sector secundario, particularmente a la industria manufacturera, por lo que cualquier caída en ese segmento impacta el resultado general”, explicó. Añadió que, una vez concluida la revisión del T-MEC, habrá mayor certidumbre para la inversión. Estimó que durante el segundo trimestre de 2026 continuará la debilidad del sector secundario; sin embargo, prevé una mejoría hacia el último trimestre del año, cuando tradicionalmente aumentan las exportaciones y las ventas nacionales por la temporada de fin de año. “Al cierre del año podría registrarse una recuperación, aunque sea temporal, lo que evitaría que la tendencia negativa sea tan pronunciada”, comentó.

No obstante, reconoció que 2026 será un año complicado debido a la alta dependencia de Coahuila respecto al sector manufacturero orientado a la exportación, principalmente hacia Estados Unidos. En tanto, el expresidente de Canacintra Coahuila Sureste, Jaime Guerra Pérez, afirmó que la incertidumbre ha frenado las inversiones, particularmente de las empresas que no están protegidas por el T-MEC y deben pagar aranceles. Explicó que muchas de estas compañías han reducido su producción y eliminado turnos de trabajo, ya que no han podido trasladar el costo de los aranceles al precio final de sus productos, afectando directamente su rentabilidad.

Recordó que las desaceleraciones económicas siempre han existido, pero anteriormente eran compensadas por la llegada de nuevas inversiones. En la actualidad, dijo, esos proyectos, especialmente los provenientes de Estados Unidos, se han retrasado debido a la incertidumbre generada por la revisión del tratado comercial. Aun así, consideró que Coahuila no continuará en una trayectoria de decrecimiento, ya que sigue siendo una de las entidades con mayor capacidad para atraer inversiones gracias a sus condiciones de seguridad, su ubicación fronteriza y su fortaleza en la industria automotriz.

#ÚltimaHora | Durante el primer trimestre del año, la actividad económica estatal mostró el crecimiento de 20 estados y la contracción de 12, informó el @INEGI_INFORMA. — La Silla Rota (@lasillarota) July 29, 2026

En ese sentido, estimó que el resultado del primer trimestre obedeció, en gran medida, a la espera de definiciones sobre el futuro del T-MEC, las cuales comenzaron a aclararse apenas este mes. Por ello, prevé que durante el segundo semestre la actividad económica se mantenga estable, aunque sin alcanzar los niveles de crecimiento observados en años anteriores. Finalmente, el CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz Robles, consideró que, si bien la caída registrada por Coahuila fue la más pronunciada entre las entidades durante el primer trimestre, no debe interpretarse como una señal de alarma.

Explicó que los datos corresponden al periodo de mayor incertidumbre por la imposición de nuevos aranceles, entre ellos los aplicados al acero, por lo que se trata de una medición rezagada frente a indicadores más recientes, como las exportaciones. “Sí es una lectura que puede anticipar algunos ciclos de estancamiento económico temporales para Coahuila. Todo dependerá de que continúe la fortaleza de las exportaciones y de que se intensifique la producción, especialmente en la Región Sureste y La Laguna, que son las principales aportantes a la economía estatal”, señaló. Agregó que el comportamiento de los próximos trimestres dependerá de la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) y del desempeño de las exportaciones. No obstante, destacó que el sector automotriz ya muestra señales de recuperación en términos anuales, lo que brinda cierto margen de protección y reduce la posibilidad de un impacto económico severo en el corto plazo.