A través del breakdancing niños palestinos buscan aliviar el estrés provocado por la guerra

FRANJA DE GAZA- Empieza la música en un campamento de refugiados de Gaza, y un grupo de niños y niñas empieza a lucir sus movimientos de breakdance, pateando y girando con intensa concentración en su rápido juego de pies. Dos niñas pequeñas se sonríen al lograr una parte complicada de la rutina. Es un raro momento de respiro y catarsis en medio de las duras realidades de la vida en la Franja de Gaza. Los niños, algunos con sandalias tipo chancla en los pies, bailan junto a varillas metálicas retorcidas que sobresalen de un montículo de escombros y concreto hecho añicos. La escuela que los entrena está en Nuseirat, un campamento abarrotado y urbanizado en el centro de Gaza que se remonta a la guerra árabe-israelí de 1948.

“Vengo a este centro porque descubrí que tengo talento para el breakdance, y también vengo aquí para liberar la energía negativa dentro de mí y para disfrutar”, declaró Habiba Abu Khater, una de los niños de entre unos 5 y 14 años que entrenan en la escuela. Comentó que asiste desde hace cuatro años y que está contenta con su progreso tras haber empezado desde cero.

El instructor Fayez Saraj señaló que la escuela, establecida en el campamento en 2004, ayuda a los niños a fortalecer su confianza en sí mismos y a mejorar su salud mental mediante el breakdance, la gimnasia y la danza contemporánea. Afirmó que los movimientos “ayudan al niño a liberarse psicológicamente, especialmente de las situaciones difíciles que vivimos durante los años de guerra”. Añadió: “Tenemos un papel importante en... trasladarlos de un ambiente de depresión y frustración a uno de alegría”. La ofensiva militar de Israel en Gaza ha matado a más de 72.600 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, ha causado una destrucción generalizada y ha desplazado a la mayoría de los residentes del territorio. El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que las agencias de la ONU y expertos independientes consideran por lo general fiables. No ofrece un desglose entre civiles y combatientes. Israel lanzó la ofensiva después de que milicianos encabezados por Hamás mataran a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomaran a otras 251 como rehenes en su ataque del 7 de octubre de 2023. Aunque los combates más intensos han disminuido en gran medida desde que entró en vigor una frágil tregua el 10 de octubre, ataques israelíes han interrumpido repetidamente el alto el fuego. Hamás e Israel se han acusado mutuamente de violar la tregua. Los palestinos en Gaza aún lidian con innumerables dificultades diarias.

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