Día del niño, la infancia es olvidada en los conflictos bélicos

”Con apenas un año, Goyum necesita tratamiento para hacer frente a la desnutrición aguda en Sudán”. En este país africano, los niños y niñas se enfrentan cada día a la violencia por un conflicto que no cesa, a constantes desplazamientos dejando toda su vida atrás, a unos niveles de desnutrición catastróficos y al surgimiento de enfermedades, como el cólera, que incluso podrían ser mortales para los más pequeños. “Desde UNICEF proporcionamos alimento terapéutico listo para usar, la solución más eficaz para la recuperación de los niños y niñas” informa en un comunicado la organización humanitaria.

Esta es la emergencia que están viviendo los niños y niñas después de tres años de guerra en Sudán: “30.4 millones de personas con necesidad de asistencia humanitaria urgente, de los cuales la mitad son niños y niñas; 9.8 millones de desplazamientos dentro del país; y 24.6 millones afectadas también por la inseguridad alimentaria”. Dadas estas -alarmantes- cifras, remarca UNICEF en su escrito : “El apoyo de nuestros socios y donantes es fundamental para que sigamos dando respuesta a esta crisis. Sin embargo, las necesidades y los desafíos son tan grandes que estamos trabajando sin descanso para llegar a estos niños y niñas, en ocasiones, invisibles”. Cinco formas en las que se ayuda a los niños y niñas de Sudán en esta grave crisis humanitaria: TRATAMIENTO A LOS NIÑOS CON DESNUTRICIÓN En un contexto como el de Sudán, donde el conflicto continuo se mezcla con una inseguridad alimentaria sin precedentes, las tasas de desnutrición se han disparado. Sudán continúa entre los países con mayor permanencia de la desnutrición aguda a nivel mundial y la situación se deterioró drásticamente.

Desde UNICEF “nos ocupamos de la detección de los casos de desnutrición y proporcionamos el tratamiento necesario. El año pasado distribuimos un total de 513,695 cajas de alimento terapéutico listo para usar, una solución muy eficaz para tratar a los niños y niñas con desnutrición aguda grave”. LÍBANO, “ENTREGAMOS SUMINISTROS QUE SALVAN VIDAS” A medida que aumentan las necesidades, reforzamos nuestra respuesta de emergencia. Los equipos de UNICEF están ayudando a distribuir suministros esenciales en los refugios, material médico a los centros de salud públicos, y nuestras unidades móviles están proporcionando atención urgente a familias desplazadas. Hace apenas unos días entregamos 32.5 toneladas de suministros médicos para apoyar a los hospitales y los servicios de salud en primera línea, conmovidos por el creciente número de víctimas, incluidos niños y niñas.

Estos suministros son clave para mantener los servicios que salvan vidas, incluyendo la atención psicológica para hacer frente al trauma que está ocasionando tanta violencia, los servicios maternos y neonatales, y el tratamiento de enfermedades agudas e infecciosas. “Los hospitales están abrumados y, sin apoyo urgente, la capacidad de proporcionar atención a los niños y niñas estará en serio riesgo. Estos suministros son fundamentales para garantizar que cada niño herido tenga la oportunidad de recibir la atención que necesita”, afirmó Ted Chaiban, Subdirector de UNICEF para Emergencias y Operaciones de Suministro. En total, UNICEF ha entregado 800 toneladas de artículos de emergencia en todo Líbano desde el 2 de marzo, alcanzando aproximadamente a 150 mil personas. Esto se ha distribuido a las personas desplazadas internamente en aproximadamente 250 refugios, así como a aquellas en áreas de difícil acceso y a otras que se mueven por todo el país.