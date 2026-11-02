A un día de las elecciones en EU, las últimas encuestas vaticinan una debacle legislativa para los republicanos y Trump

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    A un día de las elecciones en EU, las últimas encuestas vaticinan una debacle legislativa para los republicanos y Trump
    El presidente Donald Trump habla en un mitin de campaña en el Aeropuerto Regional de Salina, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Salina, Kansas. AP/Jacquelyn Martin

Para recuperar la mayoría en la Cámara Alta, los demócratas necesitan retener todos sus escaños y arrebatar al menos cuatro más a los republicanos en una campaña electoral que ya rompió récords como la más cara en la historia del país

WASHINGTON- Las últimas encuestas antes de las elecciones de este martes en EE.UU. auguran un gran vuelco a favor de los demócratas en la disputa por el Congreso, con ventajas incluso en bastiones republicanos, y la posibilidad de que Donald Trump inicie la segunda mitad de su presidencia con un Legislativo hostil.

El sondeo más reciente de The New York Times y el instituto Siena estima que los republicanos perderán las contiendas al Senado en Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que Iowa se mantiene aún sin ganador claro.

La aprobación de Trump alcanza un nuevo mínimo a 2 semanas de las elecciones intermedias de EU, según una encuesta

Los demócratas defienden el escaño de Míchigan, mientras que los otros seis están en manos republicanas. Una victoria demócrata en Texas sería la primera en una elección al Senado por ese estado desde 1988, en Kansas supondría la primera desde 1932.

Para recuperar la mayoría en la Cámara Alta, los demócratas necesitan retener todos sus escaños y arrebatar al menos cuatro más a los republicanos en una campaña electoral encarnizada que ya ha roto récords como la más cara en la historia del país.

$!El representante Josh Turek, candidato demócrata al Senado de EU, interviene durante un acto de campaña el 1 de noviembre de 2026 en Council Bluffs, Iowa.
El representante Josh Turek, candidato demócrata al Senado de EU, interviene durante un acto de campaña el 1 de noviembre de 2026 en Council Bluffs, Iowa. AP/Ellen Schmidt

El Partido Republicano llega a estas elecciones de medio mandato lastrado por la insatisfacción ante el alto costo de la vida, la subida en los precios de los alimentos y los combustibles, la guerra en Irán y la impopularidad de Trump.

Según la encuesta de The New York Times/Siena, solo un 38 % de los estadounidenses consultados en estos siete estados aprueba la gestión del republicano, una cifra baja que resalta si se tiene en cuenta que el magnate ganó las presidenciales de 2024 con un amplio margen en cinco de los siete territorios analizados.

En el caso de la Cámara de Representantes, el modelo de pronósticos Decision Desk HQ estima una victoria para los demócratas, con un 84 % de probabilidades de hacerse con el control del hemiciclo, cinco puntos más que una semana atrás.

Aumenta la desconfianza entre los votantes demócratas en que Trump y los republicanos acepten los resultados electorales

De acuerdo con el agregador de encuestas, el Partido Demócrata tiene un 64 % de posibilidades de recuperar la mayoría en el Senado, siete puntos porcentuales más que hace siete días.

Sin embargo, analistas advierten que los verdaderos resultados se conocerán solo tras el recuento de las boletas al finalizar la votación este martes, debido a que los votantes republicanos suelen participar menos en las encuestas de intención de voto, que han sobreestimado en otras ocasiones las ganancias demócratas.

En las elecciones de este martes se eligen 35 escaños de la Cámara Alta, los 435 de la Cámara Baja, más de 30 gobernaciones estatales y otros puestos locales.

Más de 54.8 millones de estadounidenses han votado de manera anticipada en el país, tanto en persona como por correo, según el registro del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, cifra que supera a los aproximadamente 45.9 millones que lo hicieron en los comicios de medio mandato de 2022.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Demócratas
Elecciones
Encuestas

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Partido Demócrata
Partido Republicano

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Las Catrinas de hoy

Las Catrinas de hoy
Violencia escolar, un fenómeno en aumento

Violencia escolar, un fenómeno en aumento
Una aeronave cayó sobre calles de la colonia Venta Prieta durante la mañana de este lunes 2 de noviembre.

Se desploma avioneta en Pachuca, Hidalgo: reportan dos personas muertas
César Jáuregui permanece en el Altiplano mientras enfrenta un proceso por el delito de traición a la patria.

Caso César Jáuregui: defensa rechaza acusación de traición a la patria y señala omisiones
Las comunidades indígenas de México conservan rituales, alimentos y ofrendas propias para recordar y recibir a sus difuntos.

Día de Muertos en México: así se preparan las ofrendas en 11 comunidades

La masa de aire frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 4, azotarán con heladas de -5 grados, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Con esta decisión, el rumbo de la próxima semana podría cambiar, especialmente para los integrantes de los grupos que se han formado dentro de la competencia.

La Granja VIP 2026... ¿Quién fue el octavo eliminado de la competencia?
Policías de la SSC coordinaron su atención médica y traslado a un hospital especializado.

Del rugido de los motores a una emergencia: mujer entra en labor de parto en el GP de México