La aprobación de Trump alcanza un nuevo mínimo a 2 semanas de las elecciones intermedias de EU, según una encuesta

El índice de aprobación del presidente Donald Trump alcanzó un nuevo mínimo a solo unas semanas de las elecciones de mitad de mandato, impulsado a la baja por la amplia desaprobación de su manejo de la economía, la guerra en Irán y los altos precios de la gasolina, según una nueva encuesta nacional de The New York Times y la Universidad de Siena. Solo el 36 por ciento de los votantes probables dijo que aprobaba el desempeño de Trump, mientras que el 59 por ciento dijo que lo desaprobaba. Ese es su índice de aprobación más bajo registrado en cualquier encuesta del Times/Siena. Más de dos tercios de los votantes independientes dijeron que desaprobaban la forma en que ha desempeñado su trabajo como presidente.

Los votantes probables dijeron que preferían a los candidatos demócratas frente a los republicanos por 11 puntos porcentuales en sus distritos del Congreso en la última encuesta nacional del Times/Siena antes de las elecciones de mitad de mandato, una ligera mejora para los demócratas desde el mes pasado. La métrica es ampliamente vista como un fuerte indicador del impulso político. El entorno político nacional es sombrío para los republicanos. Los estadounidenses desaprueban en general las condiciones económicas bajo el gobierno de Trump, y tres cuartas partes califican la economía de regular o mala. Una mayoría de votantes culpa a Trump del declive: el 69 por ciento desaprueba su manejo del costo de vida, el 65 por ciento desaprueba su manejo de la guerra en Irán y casi tres cuartas partes desaprueban su manejo de los precios de la gasolina, que están por encima de los 4 dólares por galón. Pero los demócratas aún enfrentan serios desafíos, en particular mientras buscan ganar el control del Senado. Para hacerlo, están intentando ganar escaños en estados con tendencia republicana, incluidos Texas, Iowa, Alaska y Ohio, los cuales Trump ganó por dos dígitos en 2024. Otras encuestas muestran que los demócratas y los republicanos están enfrascados en contiendas reñidas en varias elecciones clave para el Senado.

Aun así, la profunda frustración económica incluso ha resquebrajado la coalición que eligió a Trump para su segundo mandato. Durante el último año, los demócratas han mejorado su posición entre los hombres, los votantes jóvenes y los votantes hispanos, recuperando a algunos votantes de esos grupos que ayudaron a impulsar a Trump a la victoria hace dos años. Paul Gettings, un republicano que perdió su trabajo administrando una empresa de logística en junio, dijo que apoyó a Trump en 2024 pero planea respaldar a los demócratas este año. Citó la frustración por los altos precios de la gasolina, la guerra en Irán y lo que considera una dura aplicación de las leyes de inmigración en Simi Valley, California, donde vive. “Estoy muy desilusionado con el Partido Republicano y de cómo pueden seguir apoyando a Trump”, dijo Gettings, de 62 años, quien está desempleado. “Se ha convertido en un político igual que los demás y son muchas promesas vacías”. Entre todos los votantes registrados, incluidos aquellos que tienen menos probabilidades de votar, el índice de aprobación de Trump fue incluso peor, con un 34 por ciento que aprueba su desempeño laboral. Trump construyó sus victorias de 2016 y 2024 en parte sobre la fuerza de su apoyo entre los votantes blancos sin título universitario, pero la encuesta halló que ese grupo está dividido de manera casi equitativa en su aprobación de su trabajo, con un 48 por ciento que lo aprueba y un 46 por ciento que lo desaprueba.

A medida que las opiniones sobre los republicanos se han deteriorado, las percepciones públicas de los demócratas se han vuelto cada vez más positivas en los últimos dos años en una variedad de indicadores. Una mayoría de los probables votantes ahora ve al Partido Demócrata como el partido de la clase trabajadora, un cambio respecto a 2022, cuando los votantes le dieron la ventaja al Partido Republicano. Los votantes también consideran que los demócratas tienen más probabilidades de cumplir sus promesas que los republicanos, un cambio sorprendente en comparación con hace dos años, cuando los republicanos tenían una ventaja en esa cuestión. La mayoría en casi todos los grupos demográficos ahora ve a los demócratas como más comprensivos y capaces de solucionar los problemas de los estadounidenses promedio. “El Partido Republicano, en todo caso, está causando más problemas para personas como yo: ser latino, sentir el peso de ese tipo de prejuicio que creo que el Partido Republicano tiende en cierto modo a proyectar”, dijo Vince Cordero, de 25 años, un votante independiente en Oak Lawn, Illinois, que dijo que planea votar por los demócratas este año. “También creo que el Partido Demócrata merece una oportunidad para ver si realmente están a la altura”.

Por un margen de 15 puntos, más votantes confían en el Partido Demócrata que en el Partido Republicano para abordar el costo de vida, el tema más importante para los votantes. El partido mantiene una ventaja de 8 puntos en economía, un área que históricamente ha sido un punto fuerte para Trump. Los demócratas también han aumentado su ventaja desde septiembre sobre en quién confían los votantes para manejar guerras en el extranjero y la inteligencia artificial. Pero incluso mientras sus cifras de aprobación caen, Trump ha mantenido un fuerte apoyo entre sus seguidores. La gran mayoría de los republicanos, el 82 por ciento, todavía aprueba su desempeño laboral y sus políticas distintivas, incluyendo la guerra en Irán y los aranceles. “La gente está molesta: ‘Oh, Trump le impuso estos aranceles a la gente y ahora nuestros costos de alimentos aumentan’”, dijo Sheila Murdock, una enfermera jubilada de Shelley, Idaho, que ya votó en ausencia por los republicanos este año. “Bueno, sí, pero si miras el panorama general y lo que finalmente hace, mejora las cosas”. La encuesta también halló que la inmigración está resurgiendo como una preocupación definitoria para los votantes. El 10 por ciento de los votantes ahora dice que es su tema principal este otoño, un aumento frente al 6 por ciento en septiembre. Entre los republicanos, casi el 20 por ciento ahora dice que es su principal prioridad, casi el doble del porcentaje que dijo lo mismo el mes pasado.

Aunque los demócratas todavía mantienen una ventaja sobre los republicanos en la confianza de los votantes para manejar la inmigración, lo cual había sido durante mucho tiempo un punto fuerte de los republicanos, esa ventaja se ha reducido desde septiembre. Ahora, el 46 por ciento de los votantes dice que confía en los republicanos en materia de inmigración, el 50 por ciento dice lo mismo de los demócratas. Aun así, la encuesta indica que incluso a medida que los candidatos demócratas ganan apoyo, hay un descontento persistente con su partido. Solo el 28 por ciento de los votantes dijo que está satisfecho con el Partido Demócrata, ocho puntos menos que la proporción que expresa satisfacción con el Partido Republicano. Gran parte del descontento proviene de los propios votantes demócratas. El 43 por ciento de los demócratas dijo que está insatisfecho con su partido, en comparación con solo el 16 por ciento de los republicanos que dijo lo mismo sobre el Partido Republicano. Estos son los aspectos clave que debes saber sobre esta encuesta de The New York Times/Siena: • Los entrevistadores hablaron con 3,494 votantes del 12 al 19 de octubre de 2026. • Las encuestas se realizaron por teléfono con entrevistadores humanos. En general, casi el 99 por ciento de los encuestados fueron contactados en sus teléfonos celulares. • Los votantes fueron seleccionados para cada encuesta a partir de una lista de votantes. La lista contiene información sobre las características demográficas de cada votante registrado, lo que nos permite asegurarnos de llegar al número correcto de votantes de cada partido, raza y región. Para estas encuestas, los entrevistadores realizaron más de 412 mil llamadas a más de 185 mil votantes. • Para garantizar aún más que los resultados reflejen a toda la población votante, no solo a aquellos dispuestos a responder una encuesta, les damos más peso a los encuestados de grupos demográficos que están subrepresentados entre los participantes de la encuesta, como las personas sin un título universitario. Puedes ver más información sobre las características de los encuestados y la muestra ponderada al final de la página de resultados y metodología, en el apartado “Composición de la muestra”.

• El margen de error de muestreo es de más o menos 1.9 puntos porcentuales entre el electorado probable y los votantes registrados. En teoría, esto significa que los resultados deberían reflejar las opiniones de la población general la mayor parte del tiempo, aunque muchos otros desafíos crean fuentes adicionales de error. c. 2026 The New York Times Company. Por Lisa Lerer y Ruth Igielnik, The New York Times.