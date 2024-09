Aborda Joe Biden en su discurso en la ONU la escalada militar en Medio Oriente Medio, respaldo a Ucrania, elecciones en Venezuela y la IA

Ante este recorrido histórico, el mandatario se mostró optimista, afirmando: “ Las cosas pueden mejorar ”. “ Sé que muchos miran el mundo hoy, ven dificultades y reaccionan con desesperación, pero yo no. No lo haré ”, manifestó.

El mandatario lamentó las víctimas mortales y el sufrimiento de civiles inocentes, tanto israelíes como palestinos, por la guerra en Gaza. Primero hizo referencia a las 1.200 personas asesinadas y los 250 rehenes que el grupo islamista Hamás capturó durante su ataque contra Israel el 7 de octubre.

”Me he reunido con las familias de esos rehenes. He llorado con ellos. Están pasando por un infierno”, dijo.

También aludió al dolor provocado por la respuesta de Israel a ese ataque con una guerra en la Franja de Gaza que ha dejado más de 41.400 muertos, miles de desplazados y ha desencadenado una crisis humanitaria con fuertes restricciones a la entrada de ayuda.

”Los civiles inocentes en Gaza también están pasando por un infierno. Miles y miles de muertos, incluyendo trabajadores humanitarios. Demasiadas familias desplazadas, hacinadas en tiendas de campaña, enfrentando una situación humanitaria desesperada”, aseveró. Estados Unidos ha intentado, sin éxito, mediar entre Hamás e Israel junto a Catar y Egipto para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes israelíes. Sin embargo, tras varias rondas de negociaciones, el conflicto amenaza con expandirse al Líbano, donde el grupo chií Hizbulá ha protagonizado intercambios de fuego constantes con el ejército israelí desde el inicio de la guerra en Gaza.

PARA “UNA PAZ JUSTA Y DURADERA”, HAY QUE SEGUIR APOYANDO A UCTANIA

Biden, urgió este martes a la Asamblea General de la ONU a no “apartar la mirada” ni “bajar la guardia” en su apoyo a Ucrania, hasta que consiga una “paz justa y duradera”.

“¿Mantendremos nuestro apoyo para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra y preservar su libertad, o nos alejaremos, permitiendo que la agresión se renueve y que una nación sea destruida?”, preguntó Biden a los asistentes en la Asamblea General de la ONU

”Yo sé mi respuesta. No podemos cansarnos. No podemos apartar la mirada. Y no dejaremos de apoyar a Ucrania, no hasta que gane con una paz justa y duradera”, se respondió el propio Biden, en su último discurso ante este órgano como presidente.

Biden se enorgulleció de cómo la guerra en Ucrania ha fortalecido la OTAN, logrando que Finlandia y Suecia se unieran a la alianza.

Nada más comenzar la guerra en Ucrania en febrero de 2022, Biden jugó un papel clave en la formación de una coalición internacional para apoyar a Ucrania con armas y ayuda económica, así como para imponer sanciones a Rusia en coordinación con la Unión Europea, con el objetivo de aislar a Moscú de la economía internacional.

Desde el inicio de la invasión a gran escala hace más de dos años, Estados Unidos ha entregado a Ucrania 55.700 millones de dólares en asistencia militar, incluyendo armamento potente como los misiles de largo alcance ATACMS.