Aclara China que cualquier acuerdo sobre TikTok en EU debe ceñirse a sus leyes

PEKÍN- China declaró este jueves que el contencioso en torno al funcionamiento de la aplicación de vídeos TikTok en EE. UU. debe resolverse “mediante la cooperación” y “conforme a las leyes y regulaciones chinas”.

La portavoz del Ministerio de Comercio He Yongqian se pronunció así tras surgir informaciones sobre pactos de la plataforma con tres inversores para crear una nueva sociedad en Estados Unidos, al recordar que cualquier acuerdo de ese tipo debe contar con la luz verde de Pekín.

Recordó que los equipos económicos de ambos países alcanzaron hace tiempo un “consenso de marco básico” para encauzar el caso y que el Gobierno chino “espera que las empresas logren una solución de equilibrio de intereses”.

También instó a Washington a “actuar en la misma dirección” y a ofrecer a las compañías chinas un entorno “justo, abierto, transparente y no discriminatorio” que “promueva el desarrollo estable, saludable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales” entre ambas potencias.

La vocera no ofreció detalles sobre licencias tecnológicas, propiedad intelectual ni calendarios.

Las declaraciones siguieron a informaciones difundidas en China y Estados Unidos sobre la arquitectura propuesta para la operativa en el país norteamericano.

Según un comunicado interno de la matriz china de TikTok, ByteDance, al que aludieron medios tanto chinos como estadounidenses, la empresa acordó vender sus operaciones en EE. UU. a un holding liderado por inversores del país norteamericano.

Ese esquema prevé una participación conjunta del 45 % para Oracle, Silver Lake y el fondo emiratí MGX; alrededor de un 33 % para filiales de los principales inversores de ByteDance, y en torno a un 18 % para la propia ByteDance.