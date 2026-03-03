Acusa EU de narco y terrorismo a ‘El Chuta’, presunto líder del Cártel de Sinaloa

/ 3 marzo 2026
    Acusa EU de narco y terrorismo a ‘El Chuta’, presunto líder del Cártel de Sinaloa
    Jesús Omar Ibarra Félix tiene una orden de arresto en Estados Unidos, informó la Fiscalía. ESPECIAL

Fiscalía lo señala de dar protección y armamento a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

Un gran jurado federal imputó en Estados Unidos a Jesús Omar Ibarra Félix, alias “El Chuta”, presunto líder en el Cártel de Sinaloa, por delitos relacionados con drogas, armas y apoyo material al terrorismo.

De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, Ibarra -de 49 años que se encuentra prófugo- presuntamente lideraba un grupo armado conocido como Las Fuerzas Especiales de Chuta (FECH), vinculado al Cártel de Sinaloa, que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy busca recomponer la imagen de la FGR que dejó Gertz Manero

La Fiscalía acotó que se emitió una orden de arresto contra Ibarra, a quien se señala, entre otras cosas, de otorgar seguridad a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quienes asumieron el liderazgo de la organización cuando él fue detenido en 2016 y posteriormente sentenciado a cadena perpetua en Nueva York.

La acusación señala a Ibarra de suministrar, entre 2016 y 2026, ametralladoras a “Los Chapitos”, con quienes además habría conspirado para enviar metanfetamina de México a Estados Unidos.

También se menciona a Fausto Isidro Meza Flores como co-conspirador, señalado por colaborar con Ibarra Félix para otorgar seguridad. Meza fue imputado en 2019 y está en la lista de los 10 más buscados por el FBI.

Junto con su liderazgo en la FECH, Ibarra también habría sido jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en la zona de Ahome, Sinaloa, donde supervisaba operaciones del narcotráfico entre 2016 y 2025, según la acusación.

“El Chuta” enfrenta en Estados Unidos cargos por terrorismo, drogas y armas, con los que podría alcanzar cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

