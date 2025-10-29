Acusan a padre e hijo de traficar más de 300 armas y municiones de EU a México

/ 29 octubre 2025
    Acusan a padre e hijo de traficar más de 300 armas y municiones de EU a México
    La fiscal general Pam Bondi en una mesa redonda sobre cárteles criminales en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington. Foto: AP/Evan Vucci

Durante una inspección, las autoridades descubrieron paredes falsas en ambos tráileres, encontrando un total 300 rifles y pistolas, además de municiones y cargadores de diversos calibres

LOS ÁNGELES- Un padre y su hijo que son residentes de Alabama fueron imputados de traficar más de 300 armas, así como centenares de municiones y cargadores, después que ambos fueran detenidos en la frontera con México, dio a conocer el Departamento de Justicia.

Emilio Ramírez Cortés, de 48 años, quien es ciudadano mexicano y que cuenta con la residencia legal en Estados Unidos, y su hijo, Edgar Emilio Ramírez Díaz, fueron detenidos el pasado 23 de octubre en el puerto de Juárez-Lincoln en Laredo, Texas, precisa la denuncia.

En la imputación se argumenta que Ramírez Díaz conducía una Chevrolet Tahoe con placas de Alabama, y que era seguido por su padre en una Chevrolet Silverado con placas mexicanas. Ambos vehículos remolcaban tráileres cerrados, mismos que llamaron la atención de las autoridades federales.

Durante una inspección, las autoridades descubrieron paredes falsas en ambos tráileres, encontrando un total 300 rifles y pistolas, además de municiones y cargadores de diversos calibres.

Tomando en cuenta los documentos judiciales, ambos hombres recibían un pago por contrabandear las armas además de artículos relacionados y ya lo habían hecho en varias ocasiones.

Derivado de la detención, están inculpados de varios cargos vinculados con el contrabando de armas de fuego, municiones, cargadores y otros accesorios para armas de fuego, así también de tráfico de armas.

“Interrumpir el flujo ilegal de armas hacia México es clave en nuestro enfoque integral para desmantelar los carteles”, precisó en un comunicado la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi.

Por último, la audiencia de este caso está programada para el 31 de octubre.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

