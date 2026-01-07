La doctrina Trumpan

      La doctrina Trumpan
    El Partido Acción Nacional (PAN) fue uno de los que celebró el fin de la “narco dictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela.

    Jorge Romero, presidente nacional del PAN, señaló que lo ocurrido en Venezuela es consecuencia de haber cancelado la democracia.

    “Lo que hoy ocurre en Venezuela no es un accidente ni una coyuntura aislada: es el resultado de un régimen que abandonó la democracia, desconoció la voluntad popular y utiliza la represión como mecanismo de control político”, refirió en un comunicado.

