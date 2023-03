Adiós al icónico “I ♥ NY”, Nueva York presume su nuevo logo es “We ♥ NYC” en Times Square

“We ♥ NYC”, ALGUNOS LES GUSTA A OTROS NO

“Me gusta la parte de ‘nosotros’ porque engloba a todo el mundo”, aseguró Maddineni a la Agencia EFE y añadió, “me hace sentir como si ya fuese parte de esta ciudad”.

Por otra parte, a diferencia de en los años 70, la industria del turismo de Nueva York, que actualmente está valorada ahora en 85,000 millones de dólares y aun cuando durante la pandemia de COVID-19 las luces no se apagaron, sí las calles estaban vacías al igual que los restaurantes y los hoteles, lo que provocó que esta industria lo resintiera mucho.

En opinión de Kathy Hochul, gobernadora del estado de Nueva York, durante la presentación del nuevo logo, “esta campaña no son solo palabras. No es un simple eslogan. No es un logotipo. Es un espíritu, un espíritu que necesita cobrar vida a través de cada uno de nosotros”.