Adolescente abre fuego frente a secundaria en Turquía y deja al menos 11 heridos

ANKARA.-Un adolescente armado abrió fuego el martes cerca de una escuela secundaria en el oeste de Turquía e hirió al menos a 11 personas, informaron las autoridades. El presunto tirador fue detenido.

Tres de los heridos se encuentran en estado grave y reciben cuidados intensivos, dijo el ministro de Educación, Mustafa Ciftci, quien también fue lesionado y dado de alta del hospital.

El ataque ocurrió frente a una escuela secundaria y de formación profesional en el distrito de Turgutlu, en la provincia de Manisa, indicó la oficina del gobernador provincial en un comunicado. Equipos policiales y médicos fueron enviados de inmediato al lugar.

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El reporte añadió que llegó al lugar armado con una escopeta y disparó al azar cerca de la secundaria antes de intentar huir a pie.

El agresor tomó el arma de la casa de sus abuelos, dijo Ciftci.

El motivo del ataque no se conocía, según Gurlek, quien añadió que se designó a dos fiscales de alto rango para investigar el tiroteo, incluidas denuncias de que el estudiante era víctima de acoso en la escuela.

Los padres y el abuelo del agresor, quien era el propietario del arma, fueron detenidos como parte de la pesquisa, afirmó Gurlek.

Un video de una cámara de seguridad mostró al presunto tirador caminando por una calle con un arma. Otro video lo mostró corriendo por otra calle, aún con el arma.

Padres angustiados acudieron a la escuela y se produjeron enfrentamientos entre ellos y la policía que bloqueó la entrada al edificio, publicó el periódico Cumhuriyet.

El ataque ocurrió meses después que Turquía se viera conmocionada por dos tiroteos escolares este año. El gobierno aumentó la seguridad en los centros educativos al inicio del año académico la semana pasada.

En abril, 16 personas, en su mayoría estudiantes, resultaron heridas cuando un exalumno abrió fuego en una escuela secundaria en la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía. Posteriormente, el agresor se suicidó.

Al día siguiente, un estudiante de 14 años abrió fuego contra dos aulas en su escuela en la cercana provincia de Kahramanmaras, matando a ocho estudiantes y a un docente e hiriendo a otras 13 personas. El atacante fue abatido por la policía.