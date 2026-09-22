Adolescente abre fuego frente a secundaria en Turquía y deja al menos 11 heridos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Adolescente abre fuego frente a secundaria en Turquía y deja al menos 11 heridos
    Gente camina junto a una escuela secundaria y profesional en el distrito Turgutlu en la provincia de Manisa, en el oeste de Turquía, después de que un tirador abriera fuego cerca de la escuela. AP.

El canal de noticias HaberTurk reportó que el agresor era un estudiante de 15 años de la escuela

ANKARA.-Un adolescente armado abrió fuego el martes cerca de una escuela secundaria en el oeste de Turquía e hirió al menos a 11 personas, informaron las autoridades. El presunto tirador fue detenido.

Tres de los heridos se encuentran en estado grave y reciben cuidados intensivos, dijo el ministro de Educación, Mustafa Ciftci, quien también fue lesionado y dado de alta del hospital.

El ataque ocurrió frente a una escuela secundaria y de formación profesional en el distrito de Turgutlu, en la provincia de Manisa, indicó la oficina del gobernador provincial en un comunicado. Equipos policiales y médicos fueron enviados de inmediato al lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Trump da marcha atrás en la anexión de Groenlandia y firma acuerdo histórico para ampliar la presencia estadounidense

El reporte añadió que llegó al lugar armado con una escopeta y disparó al azar cerca de la secundaria antes de intentar huir a pie.

El agresor tomó el arma de la casa de sus abuelos, dijo Ciftci.

El motivo del ataque no se conocía, según Gurlek, quien añadió que se designó a dos fiscales de alto rango para investigar el tiroteo, incluidas denuncias de que el estudiante era víctima de acoso en la escuela.

Los padres y el abuelo del agresor, quien era el propietario del arma, fueron detenidos como parte de la pesquisa, afirmó Gurlek.

Un video de una cámara de seguridad mostró al presunto tirador caminando por una calle con un arma. Otro video lo mostró corriendo por otra calle, aún con el arma.

Padres angustiados acudieron a la escuela y se produjeron enfrentamientos entre ellos y la policía que bloqueó la entrada al edificio, publicó el periódico Cumhuriyet.

El ataque ocurrió meses después que Turquía se viera conmocionada por dos tiroteos escolares este año. El gobierno aumentó la seguridad en los centros educativos al inicio del año académico la semana pasada.

En abril, 16 personas, en su mayoría estudiantes, resultaron heridas cuando un exalumno abrió fuego en una escuela secundaria en la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía. Posteriormente, el agresor se suicidó.

Al día siguiente, un estudiante de 14 años abrió fuego contra dos aulas en su escuela en la cercana provincia de Kahramanmaras, matando a ocho estudiantes y a un docente e hiriendo a otras 13 personas. El atacante fue abatido por la policía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Escuelas
tiroteos

Localizaciones


Turquía

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Noroña, el provocador

Noroña, el provocador
true

El montaje del ‘decomiso histórico de huachicol’
Antonio, de 23 años, fue asesinado en Juchitán días después del ataque armado contra la vivienda de Elvis Guerra.

Asesinan en Juchitán a joven señalado como presunto agresor de Elvis Guerra y dejan narcomensaje
México, Noruega, Qatar y Suiza analizaron en la ONU mecanismos de mediación y diplomacia preventiva ante conflictos.

México, Noruega, Qatar y Suiza buscan fortalecer cooperación en mediación y diplomacia preventiva
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y gran Masa de Aire Frío a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 80 km/h
Mariana Maus, Alberto del Arco y más figuras del misterio llegarán en octubre a la capital de Coahuila.

Fepo, Fermex, Brad Loree y más encabezan el Terror Fest Saltillo 2026
El Tricolor buscará un resultado distinto después de cuatro derrotas consecutivas ante Colombia.

Rafael Márquez y México buscan cambiar la racha ante Colombia