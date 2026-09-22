Asesinan en Juchitán a joven señalado como presunto agresor de Elvis Guerra y dejan narcomensaje

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ni desmentido públicamente la identidad de la víctima ni su posible relación con el ataque contra Elvis Guerra. La información sobre el homicidio comenzó a difundirse a través de redes sociales.

El homicidio ocurrió sobre la calle Prolongación de Guerrero. En el lugar fue localizada una cartulina con un mensaje dirigido contra el joven, en el que se le reprocha presuntamente haber participado en ataques armados y “calentando la plaza”.

Un joven identificado como Antonio, de 23 años, señalado de manera extraoficial como presunto agresor del diseñador muxe Elvis Guerra, fue asesinado la noche del domingo 20 de septiembre en la Cuarta Sección de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, días después del ataque armado contra el domicilio del artista.

DEJAN NARCOMENSAJE JUNTO AL CUERPO DE ANTONIO

De acuerdo con las imágenes y reportes difundidos en redes sociales, la cartulina fue atribuida al denominado “comandante Cromo”.

El mensaje señala: “Esto me pasó por andar balaceando en la casa de gente trabajadora y andar calentando la plaza. Y sigue mi hermana y Bolan”.

El contenido hace referencia al ataque armado contra la vivienda de Guerra, quien había denunciado previamente que hombres armados dispararon contra la fachada de su domicilio en Juchitán.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha confirmado públicamente que el homicidio del joven esté relacionado con la agresión denunciada por el diseñador.

ELVIS GUERRA CUENTA CON PROTECCIÓN FEDERAL

Tras el ataque contra su domicilio, Elvis Guerra solicitó públicamente el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

El propio diseñador informó posteriormente que la presidenta se comunicó con él y que fue incorporado al mecanismo de protección federal.

Sheinbaum también confirmó durante su conferencia matutina que tuvo comunicación con Guerra y que las autoridades federales ya atienden el caso.

“Hablé con él ayer, lo voy a ver el miércoles. Viene aquí, pero ya se está tratando el caso desde el primer momento; él habló con Thelma antes de hacerlo público y desde ese momento se habló con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, señaló la presidenta.

ELVIS GUERRA PIDE NO ABANDONAR JUCHITÁN ANTE OLA DE VIOLENCIA

El diseñador, quien elaboró el vestido utilizado por Sheinbaum durante la ceremonia del Grito de Independencia, ha utilizado sus redes sociales para hablar sobre las amenazas y solicitar la participación de la comunidad.

Después del ataque, escribió que busca recuperar la posibilidad de caminar por las calles de Juchitán sin miedo y que no considera que abandonar la ciudad sea una solución.

“Soy víctima. Quiero ser sobreviviente. Quiero volver a confiar en mi entorno. Quiero caminar de nuevo por las calles de Juchitán sin sentir miedo”, publicó.

Guerra también llamó a la población a denunciar y organizarse ante la situación de inseguridad.

“Unámonos como sociedad. Estoy haciendo la parte que me toca, estoy poniendo mi voz, mi cuerpo, mi seguridad, mi integridad, les pido que como sociedad apoyen, que como sociedad hagamos equipo: denunciemos, salgamos a la calle, que no nos gane el miedo. Si no es ahora ¿cuándo?”, escribió.