México, Noruega, Qatar y Suiza buscan fortalecer cooperación en mediación y diplomacia preventiva

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    México, Noruega, Qatar y Suiza buscan fortalecer cooperación en mediación y diplomacia preventiva
    México, Noruega, Qatar y Suiza analizaron en la ONU mecanismos de mediación y diplomacia preventiva ante conflictos. VANGUARDIA

En Nueva York, los cuatro países acordaron fortalecer la mediación, la prevención de conflictos y la solución pacífica de controversias en la ONU

Los gobiernos de México, Noruega, Qatar y Suiza sostuvieron este martes una reunión de alto nivel en Nueva York para explorar mecanismos de cooperación en materia de diplomacia preventiva, mediación y solución pacífica de controversias, en el marco del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro tuvo como objetivo identificar vías para fortalecer la coordinación entre los cuatro países ante conflictos y crisis internacionales, mediante el intercambio de información, experiencias y prácticas relacionadas con la prevención y resolución de controversias.

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La reunión fue encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, y contó con la participación del ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide; el ministro de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, y el secretario de Estado adjunto para Asuntos de las Naciones Unidas de Suiza, embajador Paul Garnier.

PAÍSES RESPALDAN SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS

Durante el encuentro, las cuatro delegaciones coincidieron en que los conflictos contemporáneos requieren respuestas coordinadas ante el riesgo de una mayor fragmentación geopolítica.

En este contexto, reafirmaron su respaldo a la Carta de las Naciones Unidas y al principio de solución pacífica de controversias, además de destacar la importancia de fortalecer los mecanismos diplomáticos destinados a prevenir conflictos y contribuir a procesos de paz sostenibles.

Los representantes de México, Noruega, Qatar y Suiza también reconocieron el papel del Grupo de Amigos de la Mediación de las Naciones Unidas, del que los cuatro países forman parte.

El grupo es copresidido por Türkiye y Finlandia y reúne a Estados miembros que respaldan el trabajo de la ONU en materia de mediación y prevención de conflictos.

BUSCAN FORTALECER ALIANZAS MULTILATERALES

Uno de los temas abordados durante la reunión fue el fortalecimiento de las alianzas multilaterales relacionadas con la mediación.

Los participantes intercambiaron puntos de vista sobre mecanismos para compartir información, buenas prácticas y experiencia técnica cuando resulte pertinente. El objetivo planteado fue aprovechar las capacidades y experiencias de cada país para contribuir a los esfuerzos internacionales de mediación.

Las delegaciones también expresaron su respaldo a los buenos oficios del secretario general de las Naciones Unidas y a las iniciativas diplomáticas regionales vinculadas con la prevención y solución de conflictos.

Asimismo, manifestaron su disposición a explorar mecanismos de consulta temprana ante posibles crisis, en coordinación con otros Estados miembros de la ONU.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-y-corea-del-sur-impulsan-acuerdos-en-ingenieria-aeroespacial-ia-defensa-y-seguridad-GE23058583

MÉXICO, NORUEGA, QATAR Y SUIZA MANTENDRÁN CONSULTAS

Los cuatro gobiernos señalaron que sus experiencias en materia de mediación son complementarias y pueden contribuir a los esfuerzos internacionales orientados a la paz y la seguridad.

A partir de los acuerdos planteados durante el encuentro, México, Noruega, Qatar y Suiza mantendrán consultas periódicas para identificar oportunidades de cooperación conjunta.

Las conversaciones se desarrollarán en el marco de los esfuerzos multilaterales para fortalecer la prevención de conflictos, la mediación y el arreglo pacífico de controversias.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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