Rafael Márquez y México buscan cambiar la racha ante Colombia

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    Rafael Márquez y México buscan cambiar la racha ante Colombia
    El Tricolor buscará un resultado distinto después de cuatro derrotas consecutivas ante Colombia. FOTO: ESPECIAL

Con 29 enfrentamientos en la historia, México y Colombia mantienen un balance parejo, aunque el conjunto colombiano llega con ventaja en los últimos partidos

La Selección Mexicana abrirá una nueva etapa con Rafael Márquez en el banquillo cuando se mida ante Colombia, un partido que además pondrá a prueba al Tricolor frente a un rival que ha tomado ventaja en los últimos enfrentamientos entre ambos equipos.

El encuentro marcará el primer compromiso de Márquez como entrenador de México, después de incorporarse al proyecto de cara al siguiente ciclo mundialista. El exdefensa tendrá la oportunidad de comenzar a definir su idea de juego con un grupo que combina futbolistas habituales en las convocatorias y nuevas incorporaciones.

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Del otro lado estará Colombia, que llega con los antecedentes más recientes a su favor. En los últimos cuatro enfrentamientos, el conjunto sudamericano se impuso en todos: 2-0 en 2012, 2-3 en 2022, 2-3 en 2023 y 0-4 en 2025.

El resultado más reciente ocurrió en octubre de 2025 y dejó una diferencia de cuatro goles para los colombianos. Antes de ese partido, Colombia también había conseguido remontar para imponerse 3-2 en diciembre de 2023 y repetir el marcador en 2022.

La serie, sin embargo, presenta un panorama mucho más equilibrado cuando se consideran todos sus antecedentes. México y Colombia se han enfrentado en 29 ocasiones desde su primer duelo, registrado en 1938. El balance es de 10 triunfos para el Tricolor, nueve empates y 10 victorias colombianas.

La diferencia también es reducida en el apartado goleador: México ha marcado 29 tantos, mientras que Colombia suma 31. Los partidos se han disputado en distintos escenarios y competiciones, incluidos encuentros amistosos, Copa América y Copa Oro.

Entre los resultados que forman parte de la historia de esta rivalidad aparece el triunfo mexicano por 3-1 en 1938 y el 2-1 conseguido en la Copa América de 1993. Colombia también tiene capítulos importantes, como la final de la Copa América 2001, cuando venció 1-0 a México con un gol de Iván Ramiro Córdoba para conquistar el torneo.

Ahora el contexto es distinto. Márquez comienza su etapa al frente del combinado nacional con la mira puesta en conformar una base para los próximos años. Los futbolistas convocados tendrán, además, la posibilidad de mostrar sus condiciones dentro de un proyecto que contempla distintas opciones para el equipo.

El duelo ante Colombia será, por ello, más que una revisión del historial. Para México representará el primer examen de una nueva conducción y una oportunidad para comenzar a modificar la dinámica de sus enfrentamientos recientes ante los sudamericanos.

Con 29 partidos disputados, 60 goles entre ambos y un balance general prácticamente dividido, la historia entre México y Colombia tendrá un nuevo capítulo, ahora con Márquez al frente del Tricolor.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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